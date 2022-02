Były dziennikarz Farmera z Ukrainy: Jesteśmy w szoku!

Jesteśmy w szoku w związku z tym co się stało, mimo tego, że wojna Rosji z Ukrainą trwa od lat – mówi Oleg Paradowski, były dziennikarz ukraińskiego Farmera, z którym udało nam się dziś skontaktować. – To nie człowiek, nie wiadomo kto – mówi o Władimirze Putinie i zawiesza głos.

– Proszę, przekaż nasze oczekiwania polskim rolnikom – mówi i dodaje – wierzymy, że państwa zachodnie nie zostawią nas samych.

Oleg Paradowski mieszka na co dzień w Kijowie. Gdy dzwoniliśmy do niego rano, oświadczył, że teraz nie może rozmawiać, bo jest w drodze i prosił o telefon zaraz po południu.

Skontaktowaliśmy się z nim o godz. 13. – Teraz już mogę rozmawiać – powiedział.

W pierwszych słowach wyrażamy solidarność z nim odnośnie napaści Rosji Putina na Ukrainę. Prosimy, żeby opowiedział o wydarzeniach z ostatnich godzin.

– Około 4.30 nad ranem obudziły nas w Kijowie duże eksplozje – zaczyna mówić. – To był atak rosyjski na nasze systemy obronny przeciw powietrznej. Zaraz potem wziąłem rodzinę, żonę i 7-letniego syna i zawiozłem ich do rodziców żony, którzy żyją pod Równym, jakieś 300 km na wschód od Kijowa, skąd jest około 250 km do polskiej granicy – kontynuuje. – Podjąłem taką decyzję, żeby ich chronić, sam nie wiem co ja zrobię, czy zostanę tutaj, czy wrócę do Kijowa. Na pewno będę bronił mojego kraju, w związku z czym nie składam obecnie żadnej deklaracji co do mojego pobytu – uzupełnia.

Oleg Paradowski był dziennikarzem ukraińskiego Farmera, którego wydawcą było Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita SA, należące do Skarbu Państwa. Ukraiński Farmer był przed laty bratnią redakcją polskiego Farmera. Już niestety nie jest wydawany w Ukrainie. Oleg obecnie jest pracownikiem firmy Agrifac, jej przedstawicielem w Ukrainie. Nadal należy do Związku Dziennikarzy Ukrainy.

– Obecnie, tak ja wspomniałem, wszyscy jesteśmy w szoku, wczoraj było normalnie, bo wojna rozgrywała się w dwóch wschodnich województwach Ukrainy, a dziś objęła cały kraj – mówi. – Wczoraj w sklepach było wszystko, dziś brakuje m.in. chleba. Do stacji benzynowych ustawiły się kolejki, tak samo, jak do bankomatów, bo banki wprowadziły limity na wypłaty pieniędzy – dodaje.

Oleg zapewnia nas, że napływają także pozytywne informacje do mieszkańców Ukrainy, bo słyszał te wskazujące na straty wśród atakujących Rosjan. – Wojska rosyjskie tracą samoloty, helikoptery i czołgi – wylicza, ciesząc się, że armia ukraińska odgryza się najeźdźcom.

Firma zajmująca się sprzedażą opryskiwaczy samojezdnych, czyli Agrifac, dla której pracuje, zwróciła się do niego jakieś dwa tygodnie temu z pytaniem, czy chce on i jego rodzina żeby ich ewakuować z Ukrainy. – Wraz z żoną podjęliśmy decyzję, że zostajemy, jestem zobowiązany pomagać mojemu krajowi – ucina.

Oleg nadal jest przedstawicielem Agrifac w Ukrainie, ale w tej chwili nie kontaktuje się z rolnikami i producentami rolnymi, co zrozumiałe.

Nie kryje ogromnego zdenerwowania, podkreśla ciągle, że Putin to nie człowiek. – Tegoroczna zima w Ukrainie była ekstremalnie ciepła, pewnie tak jak w Polsce. Rolnicy już rozpoczęli u nas wysiewy zbóż jarych, a co teraz będzie sam nie wiem – mówi.

Będziemy kontaktować się z Olegiem i przekazywać informacje o tym, co dzieje się w Ukrainie.