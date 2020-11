Cargill przekazuje milion dolarów na rzecz zwalczania głodu

Światowy Program Żywnościowy otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla 2020 r. za działania na rzecz zwalczania głodu. Firma Cargill, która od 20 lat wspiera projekty ŚPŻ, postanowiła uhonorować jego wysiłki przekazując dodatkową darowiznę i podwajając kwotę, którą ŚPŻ otrzymał w ramach Nagrody Nobla.

Walka z głodem to jedno z największych wyzwań współczesnego świata. Według prognoz Światowego Programu Żywnościowego, do końca 2020 roku aż ćwierć miliarda osób może mieć ogromny problem z zaspokojeniem podstawowych potrzeb żywnościowych. ŚPŻ od lat prowadzi działania na rzecz rozwiązania problemu braku pożywienia i poprawy warunków życia rolników na całym świecie.

Razem w ważnej sprawie

Światowy Program Żywnościowy to największa organizacja humanitarna świata. Jest jedną z agend ONZ powołaną w 1963 roku z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) oraz Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Program stawia sobie za cel pomoc ofiarom głodu. W te działania włącza się również Cargill, od wielu lat wspierając długoterminowe rozwiązania na rzecz dostarczania niezbędnego pożywienia.

– Komitet Noblowski nie mógł wybrać bardziej zasłużonej organizacji jako laureata Pokojowej Nagrody Nobla. Światowy Program Żywnościowy wkłada ogrom pracy i wysiłku, by położyć kres problemowi głodu. Ogromnie się cieszymy, że możemy wesprzeć ich działania i przekazać dodatkową darowiznę w wysokości 1 miliona dolarów, czyli równowartości Nagrody Nobla – powiedziała Michelle Grogg, wiceprezeska ds. CSR w firmie Cargill.

Wsparcie w dobie pandemii

– Pokojowa Nagroda Nobla i hojna darowizna firmy Cargill to hołd dla pracowników Światowego Programu Żywnościowego ONZ, którzy każdego dnia narażają swoje życie, by dostarczać żywność i pomoc ponad 100 milionom głodnych dzieci, kobiet i mężczyzn na całym świecie – powiedział prezydent i dyrektor generalny programu żywnościowego USA, Barron Segar. – To sprawa życia i śmierci - dosłownie - dla milionów ludzi zbliżających się do krawędzi głodu. Wsparcie firmy Cargill ma zasadnicze znaczenie dla ratowania życia milionów dotkniętych globalną pandemią COVID-19 oraz osób, które znalazły się w ogniu wojny – dodaje Barron Segar.

Istotne działania lokalne w Polsce

Cargill od lat globalnie i lokalnie angażuje się w działania mające na celu pomoc potrzebującym, a od momentu rozpoczęcia pandemii COVID-19 aktywnie wspiera medyków walczących o życie i zdrowie ludzi w różnych rejonach świata.

W Polsce Cargill przeznacza środki finansowe oraz materialne, a także tysiące godzin w ramach wolontariatu pracowniczego na rzecz walki z koronawirusem. W ramach tych działań, firma regularnie przeznaczała fundusze na zakup specjalistycznego sprzętu do dezynfekcji szpitali i personelu medycznego, oraz środków ochrony osobistej do szpitali zlokalizowanych w pobliżu oddziałów firmy w całej Polsce. Oprócz tego, Cargill przekazał 100 000 zł na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z kolei Konspol, należący do firmy Cargill, włączył się w pomoc, wysyłając gotowe do spożycia produkty m.in. do Pogotowia Ratunkowego w Nowym Sączu, Fundacji Serce dla Serc Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Szpitala w Krynicy-Zdroju. Lista beneficjentów ciągle rośnie. Do tej pory, firma Cargill przeznaczyła 35 milionów dolarów na międzynarodową pomoc w zwalczaniu COVID-19 w ramach partnerstw oraz darowizn produktów.