Carrefour Polska może nieuczciwie wykorzystywać przewagę kontraktową wobec dostawców produktów rolno-spożywczych - uważa Prezes UOKiK Tomasz Chróstny i postawił zarzuty spółce. Zastrzeżenia budzi nieuzasadnione pobieranie opłat od kontrahentów za transport towarów z magazynu centralnego do sklepów sieci.

W ramach kompetencji związanych ze zwalczaniem nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej Prezes UOKiK monitoruje relacje dużych sieci handlowych z dostawcami produktów rolno-spożywczych. Efektem tego działania były m.in. dwa raporty. Pierwszy z nich opisywał rabaty stosowane przez sieci handlowe. Drugi dotyczył opłat okołosprzedażowych, pobieranych za wykonywanie na rzecz dostawców świadczeń związanych z procesem sprzedaży towarów. Jedną z nieuczciwych praktyk opisanych w raporcie było żądanie od dostawców opłat za usługę rozwożenia produktów z magazynów centralnych sieci do poszczególnych sklepów detalicznych.

- Centralna dystrybucja towarów jest integralną częścią modelu biznesu sieci handlowych i leży w ich interesie, dlatego niedopuszczalne jest żądanie od dostawców opłat za transport z głównego magazynu do sklepów. W rzeczywistości jest to przerzucenie przez sieć kosztów własnej działalności na kontrahentów. Ta nieuczciwa praktyka może dotyczyć spółki Carrefour Polska. Za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej grozi jej kara do 3 proc. obrotu – mówi Prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

Sieć przerzuca koszty własnej działalności na kontrahentów

Jak zauważa Urząd, funkcjonowanie kilkuset sklepów należących do sieci handlowej w oparciu o codzienne przyjęcia towarów od wielu dostawców byłoby niemożliwe lub nieopłacalne. Szeroko pojęta centralizacja, obejmująca także logistykę, umożliwia sieciom wynegocjowanie korzystnych warunków handlowych, dzięki wykorzystaniu efektu skali. Stanowi to jeden z filarów nowoczesnego kanału dystrybucji i sukcesu sieci handlowych, będąc tym samym naturalnym elementem ich modelu biznesu. Podmiot bez zaplecza infrastrukturalnego pozwalającego na centralizację dostaw nie byłby w stanie efektywnie konkurować z innymi sieciami handlowymi.

Tak jest również w przypadku spółki Carrefour Polska. W interesie przedsiębiorcy leży dystrybucja towarów do poszczególnych sklepów, nawet gdyby nie otrzymywał za to pieniędzy. Jednocześnie ustalenia poczynione w toku dotychczasowych działań UOKiK dotyczących relacji sieci handlowych z dostawcami produktów rolno-spożywczych wskazują, że na rynku występują podmioty, które na własny koszt wykonują czynności związane z rozwożeniem towarów z centrów dystrybucyjnych do placówek detalicznych. Może to oznaczać, że Carrefour Polska pobierając opłaty za transport z magazynów centralnych do sklepów przerzuca na dostawców koszty swojej działalności. Taka praktyka może być przejawem nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej i jest zagrożona karą do 3 proc. rocznego obrotu przedsiębiorcy.

Sieci handlowe pod lupą UOKiK

To nie jedyne postępowanie dotyczące opłat za przewożenie towarów z magazynów centralnych do sklepów sieci handlowych. Wcześniej Prezes UOKiK postawił zarzut nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej spółce Auchan Polska.