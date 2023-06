Zgodnie z przewidywaniami rolników kolejnym sektorem po rynku zbóż, który mierzy się z olbrzymimi problemami jest sektor owoców jagodowych. Wczoraj i dziś, na Lubelszczyźnie protestują plantatorzy maliny.

Pierwsze zaproponowane stawki skupu w wysokości 5 zł za kilogram malin są zdaniem rolników przynajmniej o połowę za niskie. Wysokie koszty produkcji i zbioru budzą wątpliwość co do opłacalności.

Cena poniżej kosztów produkcji

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego wylicza, że w tym roku produkcja jednego kilograma maliny letniej kosztuje 7,44 zł. Na tę sumę składa się koszt zakupu sadzonki, nawożenia, ochrona roślin, opakowania, pensje pracowników oraz koszty pośrednie np. praca ciągnika.

16 czerwca pierwsze punkty skupowe podały cenę na najbliższy sezon.

Pierwsza cena za maliny letnie to 5 zł. Na pewno każdy zarobi, na pewno każdy jest zadowolony z tego. W tamtym roku za zbieranie malin płaciło się 5 zł za kilogram. Co teraz zrobią ci ludzie? Jest to cena bezczelna, za która nie opłaci się nawet zbierać owoców. Super, startujemy z wysokiego c - gorzko podsumowuje jeden z plantatorów.

Rolnicy postanowili działać. Nie godzą się z niskimi cenami. W niedzielę 25 czerwca w Moniakach na Lubelszczyźnie odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące obecnej sytuacji na rynku malin. Plantatorzy zdecydowali, że w ramach protestu zaprzestaną zbiorów, a tym samym zawieszą dostawy owoców do punktów skupu i zakładów przetwórczych.

Od dwóch dni strajk odbywa się w Elżbietowie, gdzie plantatorzy blokują rondo. Na 3 lipca szykuje się też akcja protestacyjna w Opolu Lubelskim. Plantatorzy oczekują podniesienia cen skupu malin do 8-10 zł/kg.

– Sytuacja na rynku owoców miękkich w Polsce wygląda źle ze względu na to, że są zniesione cła na produkty spożywcze, w tym na owoce miękkie, ale również z powodu napływu ogromnych ilości malin i truskawek z Ukrainy, Egiptu i Maroka. Tanie maliny i truskawki, które przyjechały do Polski, obniżyły ceny krajowe owoców miękkich. To spowodowało, że cena za truskawki, była w skupach na poziomie ok. 3,50 zł, co nie pokrywało kosztów produkcji i jeszcze trzeba było do tego dokładać mówi Tomasz Obszański, z NSZZ RI Solidarność. - Taka sama sytuacja ma miejsce w sektorze malin, gdzie co roku płacono za nie dobrze, a w tym roku oferowana cena ok. 5 zł jest poniżej kosztów opłacalności – dodaje.

Polski rząd = niemoc niekompetencja chaos bałagan

To tylko jeden z banerów, z jakimi wyszli na ulice protestujący rolnicy. Zapowiadają, że sprawy nie zostawią, bo w tym momencie nie chodzi już o samą opłacalność, ale o byt gospodarstw, które stanęły na skraju upadku.

Komisarz Wojciechowski powiedział, że on nie widzi problemu w owocach miękkich i w żadnych innych owocach. A u nas się zaczyna tragedia w naszych gospodarstwach rolnych. Bo przy tej cenie, to tak naprawdę będzie trzeba będzie jechać do Niemca, Belga czy do innych krajów i tam pracować - mówią rolnicy.

Powiaty opolski i kraśnicki są nazywane zagłębiem malinowym. Około 70 proc. malin w Polsce produkowanych jest właśnie na Lubelszczyźnie. W tej okolicy znajdują się także liczne zakłady przetwarzające te owoce. Dlatego też protesty będą skupiać się w tym rejonie.