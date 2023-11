Ceny materiałów budowlanych spadają drugi miesiąc z rzędu

Podziel się

Ceny materiałów budowlanych spadają drugi miesiąc z rzędu w PSB. Tak nie było od kilku lat. Foto. Shutterstock

W październiku 2023 r. w stosunku do października 2022 r. średnia dynamika cen materiałów budowlanych wyniosła -0,3%. To drugi miesiąc z rzędu, w którym odnotowano spadek cen materiałów budowlanych po nieprzerwanych wzrostach z kilku lat. Analizując dane za okres styczeń-październik 2023 r. do roku 2022 ich dynamika wyniosła +5%. Wciąż zauważalny jest wzrost cen, lecz jest on znacznie wolniejszy.

W październiku 2023 r. w stosunku do października 2022 r. średnia dynamika cen materiałów budowlanych wyniosła -0,3% w PSB.

Porównując miesiąc październik do września 2023 r. ceny materiałów budowlanych PSB utrzymały się na podobnym poziomie.

PSB analizując dane za okres styczeń-październik 2023 r. do roku 2022 r. ich dynamika wyniosła +5% (poniżej poziomu inflacji). Wciąż zauważalny jest wzrost cen, lecz jest on znacznie wolniejszy. To już drugi miesiąc z rzędu ceny materiałów budowlanych zaliczają znaczące spadki. Takiej sytuacji nie mieliśmy od kilku lat na rynku materiałów budowlanych Wyraźne spadki cen materiałów budowlanych w październiku br. w porównaniu do 2022 r. Ceny produktów w październiku 2023 r., w stosunku do października 2022 r., spadły w 10 grupach: stolarka (-0,2%), dekoracje (-1%), narzędzia (-1%), oświetlenie, elektryka (-1%), ściany, kominy (-2%), płytki, łazienki, kuchnie (-2%), izolacje wodochronne (-2%), dachy, rynny (-7%), izolacje termiczne (-9%) oraz płyty OSB, drewno (-26%). Wzrost cen odnotowano w 10 kategoriach: cement, wapno (+19%), farby, lakiery (+7%), chemia budowlana (+5%), otoczenie domu (+2%), wyposażenie, AGD (+2%), ogród i hobby (+2%), wykończenia (+2%), motoryzacja (+1%), instalacje, ogrzewanie (+1%) oraz sucha zabudowa (+0,3%). Czytaj więcej Wiceszef KOWR: patriotyzm gospodarczy najlepszą formą wspierania Polski Ceny materiałów budowlanych spadają drugi miesiąc z rzędu w PSB. Źródło: PSB Czytaj więcej Stopy kredytów hipotecznych pozostają na tym samym poziomie, ale raty i tak spadną Ceny w okresie I-X 2023 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r., wzrosty w 17 grupach asortymentowych: cement, wapno (+27%), farby, lakiery (+13%), chemia budowlana (+10%), sucha zabudowa (+10%), ogród i hobby (+9%), wyposażenie, AGD (+8%), płytki, łazienki, kuchnie (+7%), motoryzacja (+6%), wykończenia (+6%), instalacje, ogrzewanie (+6%), stolarka (+6%), narzędzia (+5%), dekoracje (+4%), ściany, kominy (+3%), oświetlenie, elektryka (+3%), izolacje wodochronne (+3%) oraz otoczenie domu (+1%). Spadek cen wystąpił w 3 kategoriach: dachy, rynny (-3%), izolacje termiczne (-8%) oraz płyty OSB, drewno (-19%). Czytaj więcej Synoptyk IMGW: Czwartek pogodny niemal w całym kraju, najcieplejszy na południu

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin