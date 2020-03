Ceny nawozów - piłka wciąż jest w grze

Komisja Europejska zaproponowała nową listę sektorów kwalifikujących się do rekompensaty kosztów pośrednich w czwartej fazie unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Póki co nie wpisano na nią ponownie branży nawozowej. A utrata tych dopłat skutkowałaby wzrostem cen za nawozy i ograniczeniem ich dostępności.

O ich utrzymanie walczy już Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych - na początku tygodnia wysłał do KE pismo w tej sprawie.

Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj:

Natomiast sami producenci nawozów uspokajają, mówiąc że ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły.

- Zgodnie z naszymi informacjami, na ten moment nie jest to ostateczna lista sektorów kwalifikujących się do rekompensaty - poinformował redakcję farmer.pl Waldemar Grzegorczyk, rzecznik prasowy Grupy Azoty S.A.

Konsultacje jeszcze trwają, a więc piłka wciąż jest w grze. Rolnicy jednak już teraz boją się o wynik tego meczu....