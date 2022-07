Jeszcze w marcu br. ceny stali budowlanej oszalały i sięgały ponad 9900 zł brutto/tonę. W maju br. ceny stali spadły o 1000-1500 zł na tonie. W lipcu br. ceny stali budowlanej zaliczyły mocne spadki do granicy 5000-6700 zł brutto za tonę. To nawet 2-krotnie mniej niż w marcu br.

W końcu zaczyna pękać bańka cenowa w przypadku stalli budowlanej. Ceny z lipca br. w porównaniu z marcu br. są nawet dwukrotnie niższe.

Na przełomie marca i maja br. w niektórych przypadkach inwestorzy musieli nawet płacić nawet 12 tys. zł brutto za tonę stali budowlanej. W lipcu br. ceny stali budowlanej wahają się już w granicy 5000-6700 zł brutto za tonę.

Zauważalna jest też większa dostępność do stali budowlanej o różnych wymiarach i średnicach. Jeszcze w maju br. wiele produktów wykonanych ze stal budowlanej nie było dostępnych albo były na wyczerpaniu. W lipcu w ofercie jest większy dostęp do produktów o różnych średnicach i długościach.

Rynek materiałów budowlanych powoli zaczyna wyhamowywać z cenami. Spodziewamy się że na przełomie lipca sierpnia i września br. zaczniemy odnotowywać większe spadki w różnych kategoriach produktów budowlanych.

Jednak, w przypadku stali budowlanej już są odczuwalne spadki cenowe. Ten trend spadkowy dominuje od maja br., gdzie odczuliśmy pierwsze większe obniżki cen stali budowlanej na rynku materiałów budowlanych.

Jak ceny stali budowlanej kształtowały się w ostatnich 4 miesiącach?

Na początku marca br. ceny stali budowlanej po prostu oszalały i sięgały ponad 9500 zł brutto/tonę, a w niektórych przypadkach inwestorzy musieli nawet płacić nawet 12 tys. zł brutto za tonę. Wszystko to nie tylko przez rosnąca inflację ale i wojnę w Ukrainie, z której importujemy stal.

W maju br., uwidoczniła się już tendencja spadkowa w cenach stali budowlanej; płaciliśmy wtedy już o 1000-1500 zł brutto mniej za tonę czyli w granicach 7100-8000 zł za tonę brutto.

Już pod koniec czerwca br. Damian Kazimierczak, główny ekonomista PZPB, podkreślał że ceny stali budowlanej dalej spadają.

Ceny blach wyrównały się z cenami przed wybuchem wojny w Ukrainie, czyli przed lutym br. Jednak pręty i profile nadal były nawet o 25% droższe niż przed wybuchem wojny. ekspert jednak przewidywał że to kształtuje się cen spadkowy i się nie mylił.

W lipcu br. ten trend spadkowy nie tylko się rozwinął ale i utrzymał, co potwierdzają indeksy stali PUDS.. Za jedną tonę prętów żebrowanych o średnicy 12 mm trzeba było zapłacić 3870-4213 zł w terminie od 4 lipca do 10 lipca br.

Z kolei od 11 do 17 lipca br. ceny prętów fi 12 mm zaliczyły nieznaczny spadek (ale zawsze to spadek) i kosztowały od 3888 zł/t do 4158 zł/t. Jak te spadki przełożyły się na ceny w hurtowniach i sklepach budowlanych?

Ceny stali budowlanej ostro w dół w lipcu br.

Wielu inwestorów cały czas sygnalizowało że ceny stali budowlanej zostały sztucznie napompowane nie tylko z powodu inflacji, zerwanych łańcuchów dostaw ale też paniki jaka się udzieliła po rozpoczęciu wojny w Ukrainie. I rzeczywiście już w maju br. odnotowaliśmy pierwsze mocniejsze spadki ceny stali budowlanej, ale był problem z dostępnością do produktów ze stali budowlanej.

W lipcu br. spadki są znaczące i ewidentnie jest też większa dostępność stali budowlanej szczególnie prętów żebrowanych o różnych średnicach.

W lipcu br. ceny stali budowlanej wahają się już w granicy 5000-6700 zł brutto za tonę. W poniższych cenach nie jest zawarty koszt transportu materiałów budowlanych.

Ceny prętów żebrowanych ciętych, giętych i prostych w lipcu br.

Do budowy domu stosuje się najczęściej pręty zbrojeniowe o średnicy do 10 mm, pręty żebrowane ze stali do 40 mm.

Jeszcze w marcu br., pręty żebrowane z kręgu mogliśmy kupić od 7700 zł netto do 8000 zł netto za tonę. Z podatkiem 23% VAT cena waha się od 9500 zł/t do ok. 9900 zł/t (brutto). W maju br. ceny spadły i za tonę zapłacimy o 1000-1500 zł brutto mniej za tonę czyli w granicach 7100-8000 zł za tonę brutto. W lipcu br. ceny brutto prętów żebrowanych o różnych średnicach wahają się od 5100 zł do do ponad 6300 zł za tonę.

W przypadku prętów żebrowanych z kręgu o długości ok. 12 m ceny wyglądają następująco: średnica 10 i 12 mm - ok. 8.300 zł brutto za tonę w marcu; ok. 7160 zł (brutto) w maju br. a w lipcu br. ceny spadły już na poziom ok, 5600 zł (brutto) za tonę.

Za pręt fabrykowany żebrowany cięty o średnicy 8 mm płaciliśmy 7870 zł za tonę (brutto) w maju br., zaś w lipcu ceny spadły do 5900 brutto za tonę.

Pręt fabrykowany żebrowany cięty o średnicy: 12, 14, 16, 20, 25, 32 mm tu zapłaciliśmy ok. 7760 zł za tonę (brutto) w maju br. zaś w lipcu za te same średnice ok. 5400 zł brutto za tonę.

W lipcu br. za pręt fabrykowany żebrowany gięty o średnicy: 10, 12, 14, 16, 20, 25, 32 mm zapłacimy już tylko ok. 5600 zł (brutto) za tonę.

W lipcu za pręt żebrowany gięty o średnicy 8 mm zapłacimy ok. 6600 zł za tonę.

Za pręt żebrowany prosty o średnicy 20 mm o długości 12 m płaciliśmy ok. 6900 zł brutto za tonę w maju br. W lipcu br. ten sam pręt żebrowany prosty o średnicy 20 mm to cena już ok. 5130 zł brutto/tona.

Za pręt żebrowany prosty o średnicy 6 mm i długości 6 m płaciliśmy ok. 7700 zł brutto w maju br. W lipcu cena za ten sam prosty żebrowany pręt o średnicy 6 mm to już ok. 6200 zł brutto za tonę.

W lipcu za pręt żebrowany prosty o średnicy 8 mm (długość 12 m) zapłacimy 5500 zł brutto za tonę.

W lipcu za tonę pręta żebrowanego prostego o średnicy: 10, 12, 14, 16 i 18 mm (długość 12 m) to cena brutto w wysokości ok. 5150 zł/tonę.

Ceny strzemion i siatek także w dół w lipcu br.

W przypadku strzemion zbrojeniowych sytuacja cenowa wygląda w następujący sposób.

Strzemiona zbrojeniowe wykonywane na wymiar średnica 6 i 8 mm zapłaciliśmy ok. 9550 zł brutto za tonę w marcu br. W maju br. strzemiona zbrojeniowe wykonywane na wymiar średnica 8 mm - cena brutto 7875 zł za tonę, czyli o ok. 1600 zł taniej.

W lipcu br., strzemiona zbrojeniowe wykonywane na wymiar średnica 8 mm to już cena brutto ok. 6450 zł za tonę.

W maju br. strzemiona zbrojeniowe wykonywane na wymiar średnica 6 mm - cena brutto 8350 zł za tonę, czyli o ok. 1200 zł taniej. W lipcu br. strzemiona zbrojeniowe wykonywane na wymiar średnica 6 mm to cena brutto w wysokości ok. 6700 z ł za tonę.

Strzemiona zbrojeniowe z zbrojeniowych prętów 6 mm wykonane na wymiar np., 20 x 50 cm kosztowały ok. 3,5 zł brutto za sztukę w marcu br. W maju br. zapłaciliśmy 3,44 zł brutto za sztukę. Cena w lipcu br. jest podobna i wynosi ok. 3,40 zł brutto za sztukę.

Siatka zbrojeniowa zgrzewana o wymiarach 5000 mm x 2150 mm średnica 8 mm zakupimy w cenie ok. 550 zł za sztukę w marcu br. Ta sama siatka w maju br. kosztowała ok. 495 zł za sztukę. W lipcu br. cena już spadła do ok. 320 zł brutto za sztukę.