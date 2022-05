Pomimo, że ceny styropianu budowlanego już tak dynamicznie nie rosną to osiągnęły rekordowo wysokie ceny. Tak wysokie, że inwestorzy powiedzieli dość. Nie zmienia to faktu że są problemy z dostępnością do styropianu grafitowego. A ceny styropianu budowlanego osiągnęły rekordowe poziomy i zapowiada się, że dalej będą rosły.

W kwietniu br. hurtownie styropianu styro24.pl czy HurtowniaStyropianu.pl nie nadążały za aktualizacja cenników. Tak dynamicznie zmieniały się ceny styropianu budowlanego. Jest też problem z dostępnością do styropianu grafitowego, co sygnalizowali już eksperci HurtowniaStyropianu.pl. w kwietniu br.

Eksperci zapowiadali że maj będzie kolejnym rekordowym miesiącem co do wzrostu cen styropianów budowlanych. Co spowodowało że mamy do czynienia z tak gwałtownym wzrostem cen zakupu styropianu?

Brak surowca, inflacja i wojna w Ukrainie

Jak podkreśla ekspert styro24.pl, w ostatnich trzech miesiącach ceny styropianu gwałtownie rosły.

- Cenniki zmieniały się praktycznie co parę dni. Miała na to wpływ inflacja, po części odpływ pracowników z Ukrainy oraz rosnące ceny energii. W szczególności na ceny styropianu wpływa brak surowca z którym boryka się cała Europa. Najwięksi producenci styrenu (surowca do produkcji styropianu) wstrzymywali produkcję ze względu na przerwy technologiczne lub awarię. Cena styropianu osiągnęła rekordowy pułap - podkreśla Tomasz Patoka, właściciel hurtowni styropianu styro24.pl.

Jak zauważa ekspert hurtowni styropianu styro24.pl, styropian grafitowy od analogicznego okresu (maj br.) w ubiegłym roku zdrożał ok 100%.

- W okresie 2 lat niektóre produkty zdrożały trzykrotnie - dodał Tomasz Patoka.

Inflacja, wzrost oprocentowania kredytów i inwestorzy powiedzieli stop

- W końcu doszliśmy do momentu, kiedy inwestorzy powiedzieli stop. Pomógł w tym wzrost oprocentowania kredytów. Kończy się szybkie budowanie z workiem pieniędzy przez rok czy dwa. Zaczynamy wracać do rozsądnego budowania - podkreśla Tomasz Patoka, właściciel hurtowni styropianu styro24.pl.- Część inwestorów wybiera model taki, jak budowało się kiedyś. Zdecydowali się na dokończenie budowy, ale bez ocieplenia ścian.

Jak dodaje ekspert hurtowni styropianu styro24.pl zredukowało to zamówienia i popyt na styropian zmniejszył się błyskawicznie.

- W maju br. pierwszy raz od ładnych paru miesięcy. Pomimo wzrostu cen surowca. Czołówka krajowych producentów styropianu nie zdecydowała się na podwyżki. Przeniosła cenniki z kwietnia br. Część producentów, która ze względu na surowiec podniosła ceny ma konkretnie przystopowaną sprzedaż - zauważa Tomasz Patoka ze styro24.pl.

Czy ceny styropianu budowlanego spadną w najbliższych miesiącach?

Zdaniem Tomasza Patoki, w maju br. ceny styropianu nadal będą się utrzymywały na wysokich poziomach, ale już tak nie będą tak dynamicznie rosnąć. Ekspert styro24.pl prognozuje nawet korektę cen styropianu budowlanego w dół.

- Biorąc pod uwagę powyższe w najbliższych trzech miesiącach. Spodziewam się jakiś korekt cen w dół dla ożywienia rynku. Będziemy mieli sezon wakacyjny, gdzie popyt na styropian spada w Europie. Warto to wykorzystać. Może to być najlepszy okres w tym roku, żeby kupić styropian - podsumowuje Tomasz Patoka, właściciel hurtowni styropianu styro24.pl.