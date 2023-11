Opóźnienia w wypłacie unijnych płatności rolnikom nie dotyczą już tylko Saksonii. W większości landów gospodarze nie doczekają się należnych pieniędzy przed świętami, jak było to w Niemczech w zwyczaju.

Inne kraje związkowe oprócz Saksonii także mają problemy z uruchomieniem unijnych dopłat dla rolników - donosi Agrarheute. Tylko niektórzy właściciele gospodarstw mają szanse otrzymać pieniądze na koniec 2023 roku, wielu musi czekać nawet do końca lutego. Rolnicy narzekają na chaos i brak jednoznacznych informacji w tej sprawie.

Niemieccy rolnicy od lat przyzwyczajeni byli do tego, że przed świętami Bożego Narodzenia unijne dopłaty rolne były już na ich kontach. Ten rok będzie jednak inny - alarmuje niemiecki portal, bo w wielu krajach związkowych administracja rolna nie będzie mogła dotrzymywać terminów płatności.

Poślizgi w wypłatach

Tak wynika z dziennikarskiego śledztwa. Agrarheute, które wysłało zapytania do agencji odpowiedzialnych za wypłaty dopłat agencji we wszystkich landach. Większość urzędów przyznała, że realne terminy wypłat to w najlepszym wypadku ostatnie dni grudnia, ale nie wykluczone są też kolejne "poślizgi" terminów. Cześć ministerstw w krajach związkowych nie chciała podać konkretnych terminów, a kilka w ogóle "nabrała wody w usta" i zapytania zignorowała.

Z przeprowadzonych rozmów i wymiany korespondencji wynika, że najwięcej kłopotów przysparzają urzędnikom płatności przysługujące hodowcom zwierząt. Większość landów wypłaci je dopiero w styczniu, a nawet w końcu lutego.

Systemy nie działają

Departamenty rolnictwa w landach za przyczyny opóźnień wskazują przede wszystkim zbyt późne przyjęcie krajowego planu strategicznego na wdrożenie reformy WPR w Niemczech. W efekcie zostało za mało czasu na dostosowanie systemów teleinformatycznych do rozliczania płatności.

W dniu Wszystkich Świętych niezadowoleni rolnicy protestowali w stolicy Saksonii - Dreźnie. Minister rolnictwa Saksonii Wolfram Günther ogłosił bowiem, że dopłaty obszarowe dotrą do rolników dopiero pod koniec lutego. Teraz okazuje się, że powody do niezadowolenia mają rolnicy w całych Niemczech.