"Chłopi są pazerni, daje im się parę złotych przed wyborami i na nas zagłosują. To słyszałem z ust najważniejszego polityka PiS-u" – przyznał w piątkowym wywiadzie na antenie Radia Wnet, czyli tuż przed zapowiedzianym na niedzielę Zgromadzeniem Polskiej Wsi, Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa i rozwoju wsi.

W niedzielę, 11 grudnia, w Przysusze (Mazowieckie) odbędzie się Zgromadzenie Polskiej Wsi, podczas którego najważniejsi politycy Prawa i Sprawiedliwości mają nakreślić kierunki na przyszłość, jeśli chodzi o rolnictwo.

Jan Krzysztof Ardanowski, komentując w piątkowym wywiadzie dla Radia Wnet zapowiadane spotkanie, stwierdził: - Chce wierzyć, że będzie to zbiór nie propagandowych, a konkretnych propozycji dla wsi. PiS, żeby odzyskać zaufanie polskiej wsi, całkowicie rozwalone ustawą piątki dla zwierząt, musi zrobić wiele. Dzięki nim Prawo i Sprawiedliwość ma władzę w Polsce. Uważam, że prezes Kaczyński powinien przeprosić rolników za piątkę dla zwierząt.

- Nie wystarczy bywać na dożynkach i pokazywać się z Kołami Gospodyń Wiejskich i mówić, że wszyscy kochają wieś, bo ona tego nie czuje - dodał.

Zaznaczył też, że swego czasu usłyszał bulwersujące słowa pod adresem rolników: - Chłopi są pazerni, daje im się parę złotych przed wyborami i na nas zagłosują. To słyszałem z ust najważniejszego polityka PiS-u – przyznał w rozmowie z dziennikarzem Radia Wnet Jan Krzysztof Ardanowski.

Zapytany, czy w kontekście tego typu "rewelacji" nie boi się, że zabraknie dla niego miejsca na listach wyborczych PiS, stwierdził:

- Wydaje się, że nielogicznym by było ryzykowanie czy rezygnowanie z kogoś, kto dostał najlepsze w historii powojennej tych 30 wolnych lat polski, najlepszy wynik z kandydatów ze wsi. W liczbach bezwzględnych były oczywiście wyniki lepsze, prezesa w Warszawie, Beaty Szydło, premiera na Śląsku, ale w innym elektoracie. Natomiast kogoś, kto jest w sposób jednoznaczny kojarzony z polską wsią, kto się od tej wsi nie odcina, wręcz byłem twarzą tej wsi przez jakiś czas i otrzymałem prawie 80 tysięcy głosów. To jest, sprawdzałem, najlepszy wynik ze wszystkich partii politycznych w 30 latach wolnej Polski. Zrezygnowanie byłoby niezrozumiałe dla elektoratu, dałoby bardzo zły sygnał, ale ja się z tym liczę. Nie uzależniam się od polityki - powiedział Jan Krzysztof Ardanowski, ale dodał, że zostawia sobie furtkę samodzielnego kandydowania do Senatu.

Przy okazji tej wypowiedzi Ardanowski zdradził, że PiS już rozpoczyna pracę nad układaniem list wyborczych. – W najbliższy poniedziałek ma być spotkanie klubu, które będzie poświęcone między innymi sposobowi budowania list wyborczych. To będzie decyzja, zapewne prezesa Kaczyńskiego – skwitował.

Dodał, że nie zamierza pojawić się w niedzielę w Przysusze. Wskazał, że nową politykę PiS wobec rolnictwa przedstawi komisarz Janusz Wojciechowski, który pozytywnie oceniał rozwiązanie piątki dla zwierząt.

- Komisarz jest coraz bardziej nie zrozumiany przez rolników europejskich i polskich. Właściwie na spotkaniach kiedy łączy się tam zdalnie i mówi do rolników polskich, to raczej wywołuje już w tej chwili ironiczny śmiech z ich strony - ocenił przy okazji Jan Krzysztof Ardanowski.

Dodał, że on sam pozostaje w kontrze do polityki prowadzonej przez komisarza Wojciechowskiego i "nie zamierza psuć dobrego wrażenia komisarzowi" podczas niedzielnego spotkania.