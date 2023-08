Chorwacja udostępni swoje porty nad Dunajem i Morzem Adriatyckim, by pomóc Ukrainie w eksporcie zboża.

Ukraina i Chorwacja porozumiały się w kwestii eksportu ukraińskiego zboża przez chorwackie porty. To rezultat wczorajszej wizyty ministra spraw zagranicznych i europejskich Republiki Chorwacji Gordona Hyrlycha-Radmana w Kijowie - podaje ukraiński Latifundist.

Podczas wczorajszych rozmów z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Dmytrem Kuleba, szef chorwackiego MSZ zaoferował Ukrainie swoją sieć kolejową, porty naddunajskie i porty na Morzu Adriatyckim do eksportu zboża, w reakcji na zerwanie przez Rosję porozumienia zbożowego.

Wkład w światowe bezpieczeństwo żywnościowe

„Uzgodniliśmy możliwość wykorzystania chorwackich portów nad Dunajem i Morzem Adriatyckim do transportu ukraińskiego zboża. Będziemy teraz pracować nad wytyczeniem najbardziej efektywnych tras do tych portów i jak najlepszym wykorzystaniem tej możliwości. Każdy wkład w odblokowanie eksportu, każde otwarte drzwi to realny, skuteczny wkład w światowe bezpieczeństwo żywnościowe. Dziękuję Chorwacji za konstruktywną pomoc” – powiedział cytowany przez ukraiński portal minister Kuleba.