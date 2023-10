Kierujacy ciągnikiem rolnik z obrażeniami trafił do szpitala, Foto: Policja

65-latek jechał ciągnikiem z przyczepą wyładowaną kukurydzą. Z niewiadomych przyczyn zestaw znalazł się w rowie.

Do wypadku doszło w Górze Grabowiec, na Zamojszczyźnie (woj. lubelskie). 65-latek kierując ciągnikiem rolniczym z przyczepą załadowaną kukurydzą stracił panowanie nad pojazdem. Zjechał do przydrożnego rowu, gdzie pojazdy się wywróciły. Mężczyzna z obrażeniami ciała trafił do szpitala.

65-letni mieszkaniec gminy Trzeszczany, który kierował ciągnikiem, był trzeźwy. Policja podejrzewa, że zawiniła tu pogoda i śliska nawierzchnia drogi. Ustalane są jednak okoliczności i przyczyny tego wypadku.

Większość transportowanej kukurydzy wysypała się z przyczepy do rowu i na jezdnię.Skutki wypadku usuwali strażacy z Zamościa oraz okolicznych jednostek OSP.