Policjanci z Opoczna zatrzymali nietrzeźwego kierującego, który spowodował wypadek drogowy i zbiegł z miejsca zdarzenia. Dwoje poszkodowanych w szpitalu.

Opoczyńscy policjanci ustalili i zatrzymali kierowcę ciągnika rolniczego, który spowodował wypadek drogowy i odjechał nie udzielając poszkodowanym pomocy. 36-latek schował się przed policjantami w zaroślach na posesji kolegi. Miał ponad 2,2 promila alkoholu w organizmie. Grozi mu kara do 12 lat pozbawienia wolności oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Do wypadku doszło w miniony piątek wieczorem między miejscowościami Skronina i Sędów, w gminie Białaczów (woj. łódzkie). Jak ustalili policjanci, kierujący ursusem z doczepionym drewnianym wozem, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu motocykliście i doprowadził do zderzenia. W jego wyniku 42-letni kierowca motocykla i jego 40-letnia pasażerka doznali obrażeń. Mężczyzna został przetransportowany Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala w Końskich, natomiast kobieta trafiła do szpitala w Opocznie.

Odjechał z połową wozu

Wskutek zderzenia doczepiony do ciągnika wóz rozpadł się na dwie części. Traktorzysta mimo to się nie zatrzymał i z fragmentem uszkodzonego wozu uciekł z miejsca zdarzenia. Po drodze zatrzymał się i odpiął uszkodzony fragment przyczepy, po czym odjechał w nieznanym kierunku. Policjanci szybko jednak odnaleźli ciągnik rolniczy, który brał udział w wypadku. Sprawca zostawił go na posesji swojego znajomego i dalej uciekał na piechotę.

Poszukiwania 36-latka nie trwały długo. Mężczyznę znaleziono w jego gospodarstwie. Ukrył się przed policjantami w zaroślach za budynkiem gospodarczym. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że miał ponad 2,2 promila alkoholu w organizmie.

"O ile prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 2, to zdecydowanie surowiej traktuje się nietrzeźwych sprawców wypadków. W takim przypadku zagrożenie karą pozbawienia wolności wzrasta do 12 lat, a sąd może orzec dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych." - czytamy w policyjnym komunikacie.