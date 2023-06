Ciągniki po raz kolejny wyjechały na ulice Szczecina. Protestujący pod KOWR-em rolnicy zaczynają tracić cierpliwość. Oczekują zakończenia sprawy.

Dzierżawa na granicy prawa

Zachodniopomorscy rolnicy mieli nadzieję, że KOWR nie przedłuży francuskiej spółce dzierżawy na blisko 700 ha gruntów rolnych i ogłosi na nie przetarg. Tymczasem ten się nie odbył, a dzierżawa została przedłużona. Rolnikom, którzy prosili o rozdysponowanie gruntów na potrzeby gospodarstw rodzinnych, KOWR wydzierżawi mniej niż obiecał. W związku z brakiem porozumienia rolnicy rozpoczęli protest od szczecińskim KOWR-em.

Chciałbym, żeby to był ostatni raz, ale obawiam się, że tak nie będzie. Wszystko zależy od ministra Telusa. Oczekujemy, że w końcu ministerstwo porządnie zajmie się sprawa oszukiwania rolników przez urzędników KOWR w sprawie rzetelności gospodarowania gruntami rolnymi Skarbu Państwa i odzyskiwania praw do ziemi przez polskie gospodarstwa rodzinne – mówi Władysław Serafin, prezes Krajowego Związku Kółek i Organizacji Rolniczych.

Strajk trwa 144 dni

Rolnicy od lutego protestują pod szczecińskim KOWR-em. Strajk trwa nieprzerwanie 144 dni.

Panie ministrze, niech pan się stuknie w serce i odpowie sobie na pytanie dlaczego pan kłamie na wiecach mówiąc, że piędzi ziemi nie odda, skoro KOWR cały czas to robi – mówi Serafin.

Protestujący tracą cierpliwość. Zapowiadają, że w najbliższym tygodniu przyjadą do Warszawy, gdzie będą chcieli spotkać się z ministrem rolnictwa, Robertem Telusem i doprowadzić do podpisania porozumienia. Obawiają się jednak, że w związku z działaniami rządu nie będzie to łatwe.