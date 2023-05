Włodawska policja poprosiła o pomoc w namierzeniu zbiegłego z gospodarstwa bydła, które może stwarzać zagrożenie na drogach.

Pięć cielaków uciekło w sobotę z gospodarstwa rolnego w Suchawie, w gminie Wyryki, w powiecie włodawskim (woj. lubelskie). Właścicielowi udało się odnaleźć i złapać kilka z nich, ale pozostałe wciąż są na wolności. Komenda Powiatowa Policji we Włodawie zaapelowała o pomoc w schwytaniu zwierząt.

Jak dowiadujemy się z policyjnej informacji, gospodarz sam powiadomił policję o zbiegłym bydle. Rolnikowi udało się zlokalizować i schwytać trzy sztuki, ale dwie uciekły do lasu. Wkrótce też kierowcy przejeżdżający drogą krajową nr 82 zaalarmowali stróżów prawa, że po jezdni maszerują dwa cielaki. Próba ich złapania zakończyła się jednak fiaskiem. Zwierzęta uciekły w las, a ciemności uniemożliwiły dalsze poszukiwania.

"Pomimo poszukiwań, nie udało mu się odnaleźć zwierząt, dlatego zwracamy się do osób, które zobaczą wolno biegające cielaki, by pilnie skontaktowały się z włodawską Policją pod nr tel. 112 lub 47 813 22 90." - czytamy w komunikacie KPP we Włodawie.