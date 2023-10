Polska wieś mierzy się z wieloma wyzwaniami. Jednym z nich jest coraz dalsze odejście do tradycji i kultury ludowej. O pomysłach na rozwiązanie tej sytuacji rozmawiamy z Wojciechem Cioczkiem, kandydatem do parlamentu, pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. Kultury Ludowej, Rękodzieła Ludowego i Artystycznego, który startuje z list Prawa i Sprawiedliwości.

Farmer: W wyborach startuje Pan po raz pierwszy?

Wojciech Cioczek: tak, to mój pierwszy raz.

Co Pana skłoniło do tego, żeby w ogóle próbować?

Przede wszystkim widzę jakie są potrzeby ludzi z terenów wiejskich. Sam jestem mieszkańcem wsi, pochodzę z rodziny rolniczej. Co prawda nasze gospodarstwo wygasza swoją działalność ze względu na to, że moje rodzeństwo tak jak ja, wybraliśmy drogę zawodową inną niż rolnictwo, ale przede wszystkim jestem cały czas i widzę jej potrzeby.

Rolnikom potrzeba stabilizacji

Co dla Pana, jako kandydata, jest najważniejsze? Co powinno się na polskiej wsi zmienić, żeby rolnikom po prostu zaczęło się opłacać?

W tej kwestii, przede wszystkim, potrzeba rolnikom stabilizacji. Stabilizacji do tego, żeby spokojnie mogli prowadzić swojego gospodarstwa i by czuli się bezpiecznie. Przede wszystkim ceny za produkty rolne muszą się ustabilizować. Jeśli zostanie określona cena minimalna tych towarów, to wtedy będziemy mieć pewność, że rolnik nie będzie stratny.

Jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji. Wojna na Ukrainie w pewnym momencie się skończy, ale z Ukrainą jesteśmy skazani na sąsiedztwo. Jak poukładać te stosunki, żeby nasi rolnicy nie byli narażeni na nieuczciwą konkurencję? Wiadomo przecież, że gospodarka Ukrainy jest zupełnie inna niż nasza.

Ta sytuacja jest dla mnie ciosem ze względu na to, że sam kiedy wybuchła wojna na Ukrainie robiłem wszystko, co tylko możliwe, żeby pomóc narodowi ukraińskiemu, szczególnie osobom, które tutaj przybywały. Przez wiele dni staliśmy na granicy, pomagaliśmy. Ta sytuacja, sposób w jaki prezydent Zełenski się wypowiedział na temat Polski jest bardzo niesprawiedliwa. Jeśli chodzi o moje rozumienie tej sytuacji, to robimy wszystko co możliwe jako państwo, żeby pomóc narodowi ukraińskiemu, ale jeśli chodzi o rolnictwo, o nasze sprawy wewnętrzne i o bezpieczeństwo musimy być tu twardzi. Nie możemy pozwolić na to żeby nasi rolnicy ucierpieli.

No dobrze, tylko jak to poukładać? W jaki sposób Ukraina powinna wprowadzać swoje produkty na rynek, żeby nie niszczyć naszego rynku? Czy wy, jako Prawo i Sprawiedliwość, macie jakiś wyraźny pomysł?

Mamy nałożone embargo, ono jest czasowe, ale musimy mieć świadomość, że to nie my decydujemy 1 stu procentach. Mamy nad sobą Unię Europejską i to jest ogromny problem. Zarówno w tej sprawie, jak i w wielu innych kwestiach rolniczych.

Przede wszystkim musimy zrobić taki przepływ towaru, by mieć pewność, że nie trafi on na polski rynek, tylko one faktycznie będzie przetransportowany do tych krajów, które były w zamierzeniu. Można to zrobić poprzez plombowanie, co też nie zawsze może być skuteczne, ale ten agroport, który jest w naszym programie, on umożliwiłby właśnie przepływ tych towarów jak zboże czy kukurydza do krajów docelowych.

Co chciałby Pan zrobić dla swojej małej społeczności, tutaj na miejscu?

Przede wszystkim rolnikom potrzebne są drogi. Jeszcze w wielu miejscach na Lubelszczyźnie miejscowości nie posiadają dróg asfaltowych, są to drogi gruntowe, szutrowe. Potrzebna jest tutaj kontynuacja tych działań, które rząd do tej pory podejmował. Myślę też, że rolnicy, którzy zamieszkują tereny Lubelszczyzny, ale też całego kraju, potrzebują stałych cen, czy choćby ceny minimalnej. Także tutaj Prawo i Sprawiedliwość wychodzi z takim zamiarem, żeby tą ceny minimalną cenę ustalić.

Ponadto Lokalna Półka, która jest rewelacyjnym pomysłem. Większość produktów polskich na sklepowych półkach da rynek zbytu. Tylko z takim zastrzeżeniem, żeby te produkty nie były przetworzone z produktów obcego pochodzenia. Tego trzeba pilnować, żeby to nie była tylko fikcja, tylko żeby to była prawdziwa polska półka, z której możemy czerpać to co najlepsze.

Należy odnawiać tradycję wsi

W życiu prywatnym bardzo mocno jest Pan związany z tradycją wsi, z kulturą wsi. Działa pan w kole gospodyni gospodyń i gospodarzy wiejskich. W jaki sposób chciałby Pan te działania przełożyć dalej, będąc już w sejmie. Co można zrobić pod kątem reaktywacji tradycji wsi, która gdzieś tam jednak nam powoli zanika?

Moim mentorem i takim człowiekiem, z którym bardzo długo współpracowałem był świętej pamięci Zdzisław Podkański. Przy nim uczyłem się. To co on robił dla ochrony tradycji polskiej wsi jest bezcenne. Wspierał przede wszystkim koła gospodyń wiejskich, twórców ludowych, zespoły śpiewacze, orkiestry dęte, które już zanikają. Teraz koła gospodyń przeżywają renesans, ponieważ są środki finansowe, twórcy ludowi też już mają pomoc - Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa wsi przygotowuje dla nich specjalne programy. Moim marzeniem i marzeniem chyba wielu osób z mojego środowiska, z którymi rozmawiam jest to, żeby docenić muzykę w szkołach, żeby była bardziej ukierunkowana na grę na instrumentach, żeby domy kultury miały środki finansowe, żeby wprowadzić naukę gry na instrumentach.

Mówimy o tradycji, kulturze. Podczas oficjalnych wyjść często widujemy Pana w tradycyjnym stroju krzczonowskim, o którego historię bardzo mocno dbacie. Czy planuje pan jakieś działania mające na celu rozpowszechnienie innych strojów, innych historii ludowych, tradycji?

Oczywiście. Jeśli chodzi o strój krzczonowski, o strój lubelski, jego historia i tutejsza kultura są bardzo dobrze zbadane, ale wiele miejscowości jest jeszcze nie odkrytych. Dużo pracy przed nami w tym zakresie, bo czas komunizmu spowodował tą cepeliadę, czyli taki masowy napływ kultury ludowej do sklepów. Etnografowie gdzieś tam poszukują tych dawnych zwyczajów. Należy je rozpowszechniać, gdyż bardzo ważne jest znać swoją historię.

Podczas naszej rozmowy poruszyliśmy temat szkoły. Jak powinna wyglądać wiejska szkoła, żeby dzieci ze wsi miały większe szanse w przyszłości?

Pamiętam, że w latach 90, jako dzieci ze wsi, nie mieliśmy możliwości uczestniczenia w lekcjach dodatkowych, nauki gry na instrumentach, czy choćby nawet chodzenia na kółka plastyczne. Tereny wiejskie potrzebują zrównoważonego rozwoju, dzieci wiejskie muszą mieć zapewnione zajęcia, które mogą ich zainteresować, z których możemy później pozyskać specjalistów. Kiedyś były kółka modelarskie, one gdzieś też nam zaginęły, a przecież politechnika potrzebuje przyszłych inżynierów, którzy będą budować. Mamy też wiele innych dziedzin, które można by było rozwijać. Tereny wiejskie potrzebują przede wszystkim dalszych nakładów finansowych.

Przenieśmy się troszeczkę do przyszłości. Jesteśmy już po wyborach, znalazł się Pan na listach sejmowych. Co jest dla Pana priorytetem? Od czego Pan zaczyna?

Jeśli chodzi o mnie to przede wszystkim w tych obszarach, w których działam, czyli kultura. Nie tylko ludowa. Ponieważ jestem nauczycielem w liceum sztuk plastycznych dlatego też, jest mi bliska sztuka jako dziedzina kultury, ale także rolnictwo, rozwój obszarów wiejskich, wspomaganie organizacji pozarządowych, które działają tu na terenie, doposażenie straży pożarnych, bo dalej mamy ogromne potrzeby. Oczywiście jako nauczyciel czuję też gdzie są jakieś potrzeby w oświacie, ale też jestem małym przedsiębiorcą bo to też jest ważne. Tu też chciałbym się upominać o łagodniejsze może zasady prowadzenia działalności gospodarczej i ewentualnie zmniejszenie opłat. Myślę, że potrzebujemy troszeczkę czasu jeśli chodzi o legislację, ale będziemy starać się o to, żeby jednak przedsiębiorcy, mali przedsiębiorcy, mieli jakieś ulgi. To jest dla mnie priorytetem.