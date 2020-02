Co łączy Polskę i Teksas? Młodzi rolnicy!

Mimo, że Polskę i Teksas dzieli kilka tysięcy kilometrów, to rolnicy z obu obszarów w dużej mierze stoją przed tymi samymi wyzwaniami, jak chociażby deficyt wody, rosnące koszty produkcji, czy chociażby dziki dewastujące pola uprawne. I tak samo są ciekawi – jak z tymi problemami radzą sobie inni.

A właśnie teraz pojawiła się szansa skorzystania z 8. edycji Programu Wymiany Młodych Rolników Polska – Teksas, inicjatywy koordynowanej przez Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Agro Biznes Klub oraz w Stanach Zjednoczonych Texas A&M University, Agri Life Extension oraz TALL Program.

Zgłoszenia do programu wymiany można przesyłać do połowy lutego, a więc czasu zostało już niewiele. Jak podkreślają organizatorzy, to projekt dla tych, którzy wiążą swoją przyszłość z gospodarstwem rolnym, ale są też ciekawi świata, otwarci na nowe wyzwania, są pasjonatami rolnictwa i chcą poznawać nowe technologie produkcji rolnej oraz nawiązywać nowe przyjaźnie.

Program trwa 5 tygodni. Realizowany jest jednocześnie w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Co roku w tym samym czasie młodzi polscy rolnicy wyjeżdżają na farmy do Teksasu, a młodzież z Teksasu przyjeżdża do polskich gospodarstw. Jak dotąd z Programu skorzystało łącznie ponad 130 osób z obu krajów.

Dla wielu była to prawdziwa podróż życia… „5 tygodni w Teksasie minęło bardzo szybko. W tym czasie udało mi się sporo zobaczyć oraz dowiedzieć wiele na temat specyfiki tamtejszego rolnictwa. Dowiedziałem się między innymi, że pomimo iż Polskę i Teksas dzieli kilka tysięcy kilometrów, to rolnicy w dużej mierze stoją przed tymi samymi problemami, jak chociażby deficyt wody, rosnące koszty produkcji, czy chociażby dziki dewastujące pola uprawne” – relacjonował w ramach cyklu „Farmer w Teksasie” na farmer.pl Tomasz Kuchta, młody rolnik z Podkarpacia.

– Dzieli nas za to podejście do wydajności. W Polsce, ze względu na relatywnie mniejsze gospodarstwa dążymy do maksymalizacji produkcji, podczas gdy w Teksasie króluje rolnictwo ekstensywne, gdzie przy stosunkowo niskich plonach, występują minimalne koszty produkcji. Pobyt ten nauczył mnie również, jak istotne w prowadzeniu własnego gospodarstwa jest pilnowanie kosztów produkcji na dosłownie każdym kroku – przyznał.

Inny uczestnik programu - Piotr Wawrzyńczak, który prowadzi swoje gospodarstwo w Kunicach, w województwie Świętokrzyskim – mówił: „Dzięki Programowi Wymiany Młodych Rolników Polska Teksas 2019 miałem świetną okazję poznać życie teksańskich farmerów. Przede wszystkim wyjazd uświadomił mi, że Polska jest bardzo dobrym miejscem do prowadzenia gospodarstwa rolnego. Polscy rolnicy mają przeważnie dużo lepsze ziemie niż rolnicy z Teksasu. W Polsce można uzyskiwać bardzo przyzwoite plony bez potrzeby inwestowania w systemy nawadniania. Teksańscy farmerzy których poznałem zarabiają bardzo mało w przeliczeniu na jednostkę powierzchni pola, dlatego zmuszeni są gospodarować na dużych areałach. Jednocześnie zauważyłem, że wiedza amerykańskich farmerów z zakresu nawożenia i ochrony roślin wcale nie jest lepsza porównując do rolników z Polski. Dlatego twierdzę, że polscy rolnicy nie mają powodu czuć się w żaden sposób gorsi od swoich kolegów z „wielkiego świata”. Poza tym, spędzając miesiąc w domu amerykańskiej rodziny miałem okazję poznać tamtejszy styl życia. Przyznam szczerze, jedyne czego mi naprawdę brakuje po powrocie do Polski to pick-upy i cudowna, teksańska wołowina. Bardzo cieszę się, że miałem okazję uczestniczyć w Programie Wymiany. Była to wyprawa, którą zapamiętam do końca życia.”

Dla amerykańskiej młodzieży, udział w programie wymiany też jest co roku sporym przeżyciem. – Pobyt w Polsce, w polskim gospodarstwie rolnym, będę wspominać jako niezwykle inspirujący czas. Macie tu fantastyczne krowy – mówił na spotkaniu kończącym Program w ubiegłym roku, Daniel Volleman, student z amerykańskiego uniwersytetu stanowego Texas A&M University. – Nauczyłem się w Polsce, jak przygotowywać krowy mleczne na różne wystawy hodowlane. Będę starał się wykorzystać tę nową, cenną wiedzę w gospodarstwie moich rodziców – podkreślał Daniel Volleman.

– Ja również zyskałam bardzo dużo nowej wiedzy, w tym głównie o hodowli krów. Moim głównym zainteresowaniem jest żywienie zwierząt. Tu w Polsce nauczyłam się, na co należy zwracać szczególną uwagę przy przygotowywaniu paszy dla krów mlecznych, aby była jak najlepszej jakości – informowała Jenna Roth z tej samej uczelni.

W ub.r. z wizytą do polskich gospodarstw, rozsianych po całym kraju przyjechało 9 młodych amerykańskich studentów. – To co zaobserwowałam szczególnie to, że polscy rolnicy są bardzo pracowitymi ludźmi. Oni zawsze mają coś do zrobienia i w swoją pracę wkładają całe swoje serce – mówiła Bethany Busa. – Smutno mi wyjeżdżać, bo spotkałam się tu z ogromną życzliwością, ale mam nadzieję, że szybko wrócę. Bardzo dziękuję organizatorom za tę inicjatywę wymiany i tym samym umożliwienie takim osobom jak ja, zyskania tylu ciekawych doświadczeń – dodała.