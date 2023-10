Kampania wyborcza prowadzona przez Kołodziejczaka w dużej mierze dzieje się w sieci. Lider Agrounii jest mocno aktywny w social mediach. Kilka dni temu, na swoim profilu umieścił post, w którym relacjonował jak podczas powrotu z kampanijnych spotkań pomagał strażakom w usuwaniu zwalonego drzewa.

Wydawałoby się, że cel był zbożny, jednak Kołodziejczak spotkał się głównie z krytyką. Przede wszystkim ze strony samych strażaków. Sprawą zainteresowała się sama Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

Lata szkoleń, nauki i mowy o BHP na miejscu akcji poszło w las. Apeluje do wszystkich o zdrowy rozsądek. Stosowne pismo wkrótce zostanie skierowane do wszystkich komend w zakresie tego zdarzenia. Kierujący działaniami ratowniczymi na miejscu akcji dowodzi i nie ma prawa podejmować tak skrajnie nieodpowiedzialnych decyzji. Serdeczności dla całej braci strażackiej – napisał Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Bartkowiak.

Nie tylko Komendant Główny PSP, ale także branżowe portale pożarnicze nie zostawiły na Kołodziejczaku suchej nitki.

W fali krytyki znaleźli się także ci, którzy zaangażowanie polityka docenili.

Cytowane przepisy doprowadziły do tego że ludzie przestali sami dbać o swój porządek i bezpieczeństwo, a w każdej sytuacji dzwonią na 112 i jedzie ciężarówka i ludzi ile trzeba. Możemy doczekać chwili kiedy ktoś zadzwoni że ma muchę w pokoju - piszą komentujący.

Co się teraz dzieje na tym świecie.. jak pomagasz źle, bo zabezpieczenia nie ma, jak nie pomagasz źle, bo przeszkadzasz i zdjęcia robisz, a zamiast fot mógłbyś pomagać. Skoro Panowie ze straży oraz ich dowódca dopuściła do pomocy to chyba nie on powinien tutaj być winnym sytuacji ? - pyta kolejny internauta.