Na temat nowego programu Prawa i Sprawiedliwości wypowiedział się m.in. prezes Związku Polskie Mięso Witold Choiński.

Sam pomysł jest oczywiście bardzo dobry – powiedział w rozmowie z PAP. - Podobne postulaty stawialiśmy już od dawna, aby w supermarketach, sieciach supermarketów czy dyskontach było więcej produktów polskich, od polskich dostawców. Niestety to było dosyć trudne, więc jest to pewnie jeden z elementów, który pozwoli na to, żeby więcej polskich produktów znalazło się w sieciach dyskontowych i sieciach supermarketów - powiedział Choiński.