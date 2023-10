Nowy rząd utworzy prawdopodobnie Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica, które wspólnie uzyskały więcej mandatów niż rządząca obecnie partia. Co zmieni się w programach socjalnych? Na jakie wsparcie będzie można liczyć?

Wiele pytań dotyczy przede wszystkim flagowego programu Prawa i Sprawiedliwośći500+. Zapowiedź, że świadczenie zostanie od stycznia zwaloryzowane do kwoty 800 złotych miała być jednym z koronnych argumentów w kampanii wyborczej.

Wiadomo już, że od stycznia na konta rodziców w całej Polsce trafią wypłaty w zmienionej wysokości. Partie opozycyjne zapowiedziały, że świadczenia odbierać nie zamierzają. Biorąc jednak pod uwagę deklaracje Trzeciej Drogi, która zapowiadała, że dodatek powinien być przyznawany jedynie rodzinom, w których przynajmniej jeden z rodziców pracuje możemy spodziewać się zmian.

Jedną z głośnych zapowiedzi Koalicji Obywatelskiej było wprowadzenie tzw. babciowego. Mowa tu o zapomodze w wysokości 1500 zł dla każdej kobiety, która po urlopie macierzyńskim zdecyduje się na powrót do pracy. Świadczenie ma zaktywizować młode mamy i umożliwić powrót na rynek pracy. Pieniądze będzie można przeznaczyć na opiekunkę lub przedszkole, a wypacane mają być do ukończenia przez dziecko 3 roku życia.

Priorytetem w polityce socjalnej Trzeciej Drogi jest zaś rodzinny PIT, czyli możliwość rozliczania się razem z dziećmi.

Rodzinny PIT, to jest wspólne rozliczanie dzieci wraz z rodzicami. Dziś tylko małżonkowie mogą się wspólnie rozliczać, przez to mają niższy podatek. Jak doliczymy do tego jedno, drugie, trzecie dziecko, to ten podatek z każdym dzieckiem jest niższy. Od trzeciego dziecka duże rodziny przestają płacić podatek" - powiedział Władysław Kosiniak - Kamysz. - Propozycja rodzinnego PIT-u nie wyklucza kontynuacji programu socjalnego, jakim jest 500 plus, czy jego waloryzacja na 800 plus - dodał. - Stanowisko jest jedno: to co zostało dane, nie zostanie odebrane.