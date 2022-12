W niedzielę, w Przysusze Jarosław Kaczyński opowiadał co chce zrobić dla polskiej wsi. W tym samym czasie, również w Przysusze, lider Agrounii Michał Kołodziejczak zdenerwowany wyrzucał przez okno telewizor wart - jak sam oszacował - 5 tys. złotych. Zapytany o ten fakt przez dziennikarkę Debaty Dnia Polsat News, Kołodziejczak stwierdził: mam wrażenie, że zaczynamy się tu kłócić o 5 tys. zł, podczas gdy PiS kradnie i oszukuje nas na grube miliony czy miliardy.

- Skoro rolnikom dzieje się źle przez PiS i PiS, według Pana, jeszcze pogorszył te warunki i wyrzuca Pan przez okno coś co jest warte parę tysięcy złotych, to błagam Pana – widzą to Polacy, którzy liczą każdą złotówkę. Co więcej deklaruje Pan publicznie, że takich telewizorów jest Pan w stanie wyrzucić jeszcze kolejnych ileś przez okno. Ja się uczepiłam tego gestu, bo gesty są ważne, je się zapamiętuje i czy to wywalanie drogich rzeczy przez okno nie obniży Pana wiarygodności? - dopytywała Agnieszka Gozdyra, dziennikarka Polsat News w programie Debata Dnia.

- Proszę mi wierzyć ja też liczę pieniądze - odpowiedział lider Agrounii.

Dodał, że politykę "robi" za swoje pieniądze w dużej mierze. - Inwestuję w to, żeby w Polsce było normalnie - stwierdził.

W jego ocenie, PiS po raz kolejny, a tym razem w niedzielę w Przysusze, składał puste obietnice. - Chce kupić nas za plewy, a programu z 2014 roku nie zrealizował i oni chcą, żebyśmy oceniali ich pomysły i szli w rozmowę o czymś nowym - powiedział Michał Kołodziejczak.

Zabrać politykom PiS paszporty

W kontekście rozmowy o wysokiej wartości zniszczonego telewizora, lider Agrounii stwierdził, że dużo pieniędzy to będzie zarabiał Jacek Kurski w Banku Światowym. - Temu człowiekowi i ludziom z rządu PiS powinniśmy jak najszybciej zabrać paszporty, bo to jest ich ucieczka z kraju. Już się przygotowują na to, że po przegranych wyborach tutaj nikt nie będzie miał dla nich ani szacunku ani litości - powiedział Kołodziejczak.

Dopytywany komu konkretnie odebrałby paszport (i za co) stwierdził: - Chciałbym dziś zabrać paszporty wszystkim tym, którzy sprawują wpływowe funkcje w rządzie, żeby nikt nie uciekł (przed odpowiedzialnością – dop. redakcji). PiS dziś mówi o zielonej energii. W programie z 2014 roku zapisali produkcja energii w mikrobiogazowniach, które powinny być w każdym gospodarstwie rolnym. I co mamy? Wtedy też zapisali, że będą dbać o pogłowie trzody chlewnej, a w trakcie ich kadencji zniknęło 200 tys. gospodarstw, które utrzymywały świnie.

Czy Agrounia połączy siły z PSL?

Zapytany o to, jakie ugrupowanie (ruch) ma największe poparcie na polskiej wsi, Kołodziejczak odpowiedział: - O to będziemy się bić w kampanii wyborczej.

- Ale jakie są prognozy? Bo zdaje się że jest tak, że PiS nie straciło pozycji lidera jeżeli chodzi o poparcie na wsi wśród rolników - dopytywała Agnieszka Gozdyra

- Niech Pani spojrzy na to, co działo się w niedzielę. Dziś my jesteśmy jedyną wiarygodną opozycją, która reprezentuje ludzi ze wsi i rolników. Nikt wcześniej nie zrobił tak odważnego ruchu, żeby podejść pod jaskinię lwa, stanąć przed nimi i powiedzieć, co robią źle i rozliczyć, pokazać. PO tego nie robiło, PSL tego nie robiło, Hołownia też tego nie robił - stwierdził Michał Kołodziejczak.

Zagadnięty o to, czy ma też zarzuty do PSL, że zostawiło rolników i czy będziecie się z tą partią próbować jednoczyć, by wejść do Sejmu, lider Agrounii odpowiedział:

- Ja dziś nie będę mówił, że ktoś coś zrobił super dobrego dla polskich rolników. Dużo partii po 89 roku to rolnictwo zostawiło. Widać to chociażby po zatrudnieniu, po zarobkach na polskiej wsi, po tym ile gospodarstw upadło, a upadło bardzo dużo i to jest dramat. Ja patrzę co będzie w przyszłości, a Agrounia będzie godnie reprezentować rolników i mieszkańców wsi, i tych w dużych miastach.

Zapytany czy będzie dalej jeździł za politykami PiS i wyrzucał telewizory, stwierdził, że wyrzucenie telewizora było pewnym symbolem, pokazaniem, że jego ugrupowanie nie będzie się przyglądać biernie nadal temu, co PiS obiecuje.

Dodał, że zamierza przede wszystkim rozliczyć polityków partii rządzącej z tego co obiecali do tej pory. - To jest podstawa, tego opozycja nie robi skutecznie. Jeżeli będzie trzeba - będziemy jeździć. Ale będziemy to robić inaczej, niżby sobie tego życzył Premier - stwierdził Kołodziejczak, nawiązując do wypowiedzi Mateusza Morawieckiego o krowach, które głośno ryczą, ale mało mleka dają.

Zapewnił, że partia rządząca od teraz będzie się musiała mierzyć z wypunktowanymi konkretami i spotkaniami w wynajętej Sali, a nie na ulicy, oraz z obecnością mediów, relacjonujących na bieżąco komentarze Agrounii.

Zapytany, czy będzie się zbliżał do PSL, aby na jednej liście spróbować wejść do Sejmu, stwierdził: - Ja będę zbliżał się do ludzi w całym kraju. Stawiamy na to, aby jak najwięcej ludzi przekonać do tego, że silna lista będzie gwarantem tego, że nasze interesy będą załatwione. Jeżeli będziemy widzieli, że te sprawy będziemy mogli wspólnie z kimś załatwić, to dlaczego mamy nie rozmawiać? Dziś Agrounia buduje się sama, buduje suwerenny, oddzielny byt polityczny, który będzie służył załatwieniu najważniejszych spraw, jak zapewnienie Polakom bezpieczeństwa.

Czyje głosy zdecydują o zwycięstwie w przyszłorocznych wyborach?

W kontekście rozmowy o tym, że PiS będzie zrównywał poziom waloryzacji emerytur rolniczych z pozostałymi, Kołodziejczak stwierdził: - PiS zrównał, ale polskie rolnictwo, poczucie dumy z polskiej wsi, z ziemią. Oni mówią, że będą rozdawać (kolejne - dop. redakcji) pieniądze na KGW. Jakby się Pani czuła, gdyby powiedzieli Pani, że Pani dostanie od rządu pieniądze na teatr, bo Panią nie stać. Niech dadzą ludziom normalnie zarobić.

Dodał, że w jego ocenie, jeżeli gospodynie na wsi i ich mężowie będą sobie mogli normalnie zarobić, to sobie sami kupią te bilety. - Nie róbmy inwalidów z ludzi, którzy mogą normalnie zarabiać - zaapelował.

Czyje głosy zdecydują o zwycięstwie w przyszłorocznych wyborach? Jedni mówią, że kobiet, inni że bez rolników się nie da - zapytała prowadząca debatę.

- Te, które zdobędzie Agrounia, te zdecydują o zwycięstwie - stwierdził Kołodziejczak.

- Trochę chyba Pan sobie dopowiada, stwierdziła dziennikarka Polsat News, ale lider Agrounii wszedł w jej słowo, mówiąc: - Dopowiadać to sobie chce dziś cały PiS i cała opozycja pokazując, że te wybory już są podzielone i że nie będzie miejsca na żaden nowy byt. Dajcie nam możliwość wypowiadania się w telewizji nie tylko raz na miesiąc, ale częściej, tak jak ci, którzy są dziś w opozycji sejmowej

- Wyrzuca Pan telewizję przez okno, ale jest Pan w telewizji…

- Tak, bo nie będę oglądał publicznej telewizji która jest finansowana z pieniędzy rządowej tylko do robienia krajowej propagandy dla PiSu. Przecież nie da się tego oglądać. Ludzie siedzą w domach, oglądają i mówią: ja się z tym nie zgadzam, ale pewnie sąsiad się z tym zgadza. Ale nie rozmawiają ze sobą, boją się odezwać – to właśnie zrobił PiS – ludzie boją się buzie otworzyć na polskiej wsi i prowincji, bo PiS ma na każdej wiosce swoich donosicieli, którzy przekazują, że ten na was źle powiedział, czy ten źle powiedział - zaznaczył na antenie Polsat News Michał Kołodziejczak.

Na koniec dodał, że w jego ocenie, zawodowi politycy nauczyli się jednej rzeczy dobrze: kłamać. - To powiedzieli moi ludzie w Przysusze: to co Jarosław Kaczyński robi lepiej ode mnie, to kłamie i oszukuje - stwierdził lider Agrounii.