COCERAL: Dostawy pasz nie mogą być przerwane

Sytuacja jest krytyczna, ponieważ im dłużej utrzymują się ograniczenia, tym większe ryzyko niedoborów surowców w firmach. Dlatego COCERAL wzywa do uznania statusu paszy, jako towaru podstawowego, obok żywności w wytycznych UE COVID-19.

COCERAL wydał komunikat, w którym wskazuje, że podejmuje wszelkie niezbędne działania, żeby uniknąć zakłóceń w łańcuchu dostaw żywności i pasz, aby móc nadal zaopatrywać rolników, przemysł spożywczy i przetwórców pasz w niezbędne surowce. Sytuacja jest jednak krytyczna, ponieważ im dłużej utrzymują się ograniczenia, tym większe ryzyko niedoborów surowców w firmach, które mogą się zmaterializować na każdym poziomie łańcucha wytwórców żywności i pasz. Stanowi to wyzwanie dla ludności europejskiej w dostępie do regularnych dostaw żywności.

Z tego powodu COCERAL wzywa do włączenia pasz obok żywności na listę podstawowych towarów do opublikowanych wytycznych COVID-19 Komisji Europejskiej w sprawie zarządzania granicami.

Zwierzęta hodowlane muszą być karmione codziennie, w celu dalszego dostarczenia kluczowych produktów spożywanych przez ludzi oraz w celu zapewnienia zdrowia i dobrostanu zwierząt. Niektóre państwa członkowskie, takie jak Hiszpania, Włochy i Belgia już umieściły dostawy pasz na swojej liście podstawowych towarów, ale niezbędne jest zharmonizowane podejście na poziomie unijnym.

Ponadto COCERAL wzywa też władze UE i krajowe do podjęcia szybkich działań w celu zapewnienia, że cała żywność oraz pasze, jeśli się nie psują, mogły być bez przeszkód transportowana na terenie UE (przy przestrzeganiu wymaganych środków bezpieczeństwa zdrowotnego). Takie surowce rolnicze mają zasadnicze znaczenie dla zaopatrzenia gospodarstw rolnych i przemysłu spożywczego - a zatem i dla zaopatrzenia zdrowia i dobrostanu zwierząt hodowlanych oraz żywności dla populacji europejskiej.

Jednocześnie podjęte decyzje o zamknięciu granic UE nie powinny mieć zastosowania dla duży transportów (statków) dostarczających surową żywność i paszę, tj. materiałów brakujących w UE - pod warunkiem, że spełniają wszelkie wymogi bezpieczeństwa zdrowia wszystkich podmiotów w łańcuchu dostaw żywności i pasz.

- Jako handlowców towarami rolnymi, naszą misją jest zapewnienie dostaw surowców i składników potrzebnych: rolnikom, sektorowi żywność, dla przemysłu paszowego, do bezpośredniego użycia i dalszego przetwarzania. Pozyskujemy je od europejskich producentów, eksportujemy nadwyżkę, ale i importujemy również surowce, w których UE jest deficyt. Obserwujemy narastające zakłócenia w łańcuchu dostaw żywności i pasz w USA przez ostatnie kilka dni. Amerykanie są bardzo zaniepokojeni przyszłym rozwojem wirusa COVID-19, który nadal się rozprzestrzenia. UE musi chronić zdrowie wszystkich operatorów w łańcuchu, aby to zrobić ciągłość dostaw nie może być przerwana – podkreśla Philippe Mitko, przewodniczący COCERAL.

-Aby nasze zakłady przetwórcze nadal dostarczały konsumentom oleje roślinne, zwierzęta gospodarskie i inne niezbędne towary muszą docierać do naszych obiektów. Wymaga to niezbędnych surowców rolnych, które muszą być transportowane do UE i na jej terytorium - mówi John Grossmann, prezes FEDIOL.

- Przemysł paszowy w UE w pełni akceptuje potrzebę rygorystycznej polityki ograniczającej rozprzestrzenianie się koronawirusa w państwach członkowskich UE. Naszym priorytetem i kluczową misją jest chronić zdrowie i dobrostan zwierząt gospodarskich i łańcuch dostaw żywności i pasz. Dlatego wzywamy Komisję Europejską do uznania statusu paszy, jako towaru podstawowego w wytycznych UE COVID-19, co ma kluczowe znaczenie dla utrzymania funkcjonowanie jednolitego rynku pasz, w celu zapobiegania zakłóceniom łańcucha dostaw i niedoborów niezbędnych składników odżywczych w populacji zwierząt gospodarskich w UE - wskazuje Nick Major, przez FEFAC,

Biorąc pod uwagę dramatyczne konsekwencje rozprzestrzenienia się koronawirusa priorytetem całego łańcucha dostaw żywności i pasz jest ścisłe przestrzeganie przepisów UE oraz krajowych instrukcji zapobiegania dalszemu rozprzestrzenianiu się wirusa wśród pracowników, dostawców i klientów.