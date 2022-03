Copa-Cogeca: W czasie wojny bezpieczeństwo żywnościowe ma kluczowe znaczenie

Copa-Cogeca wydała oświadczenie w sprawie rosyjskiej inwazji na Ukrainę i jej skutków dla unijnego rolnictwa, w którym podkreśla, że w czasie wojny bezpieczeństwo żywnościowe nabiera kluczowego znaczenia i koniecznie odpowiednio wcześnie należy podjąć niezbędne działania, aby dostawy żywności mogły dotrzeć do najbardziej potrzebujących w Ukrainie i na świecie.

– Cała unijna wspólnota rolnicza przygląda się rozwojowi konfliktu w Ukrainie z dużym smutkiem. W czasie zeszłotygodniowych Prezydiów Copa i Cogeca wszyscy członkowie wyrazili swoją solidarność z narodem ukraińskim, kierując w tym trudnym momencie szczególnie dużo myśli w stronę swoich kolegów rolników i spółdzielców – czytamy w oświadczeniu.

Copa-Cogeca podkreśla, że jej solidarność to nie tylko słowa. W najbliższych dniach i tygodniach Copa i Cogeca zorganizują konkretne działania, uwzględniając przy tym rozwój sytuacji, jak zapowiada europejska organizacja zrzeszająca rolnicze związki zawodowe i organizacje spółdzielcze

– W czasie wojny bezpieczeństwo żywnościowe nabiera kluczowego znaczenia i koniecznie odpowiednio wcześnie należy podjąć niezbędne działania, aby dostawy żywności mogły dotrzeć do tych najbardziej potrzebujących w Ukrainie i na świecie. To jest moment, żeby jeszcze wzmocnić zjednoczoną europejską i międzynarodową współpracę – zaznacza Copa-Cogeca. – Destabilizacja Ukrainy przez rosyjską inwazję już wywołała znaczące konsekwencje na poziomie globalnym. Rosja i Ukraina to kluczowi gracze w zakresie międzynarodowego eksportu produktów rolnych. Ukraina jest 4 największym zewnętrznym dostawcą żywności do UE, 1/4 jej zbóż i olejów roślinnych oraz połowa produkowanej tam kukurydzy trafia do Unii – dodaje.

Jak podkreśla Copa-Cogeca, teraz, kiedy kwestie dotyczące dostaw energii stają się jeszcze bardziej problematyczne i są przedmiotem obaw wszystkich bez wyjątku, strategiczne znaczenie rolnictwa rośnie.

– Dla europejskiej wspólnoty rolniczej, która dowiodła swojej wytrzymałości i pokazała swoje kluczowe znaczenie w czasie pandemii, kryzys ten pojawił się równocześnie z kryzysem covidowym i znacznym wzrostem cen rolnych środków produkcji (np. energia, pasze, nawozy), który obserwujemy w ostatnich miesiącach – zaznacza organizacja. – Aby zachować silną Europę w pokoju, kluczowe jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego oraz łańcuchów dostaw. To jest nauka, którą przekazali nam ojcowie założyciele Unii. W nadchodzących dniach i tygodniach, kiedy uwaga świata będzie w pierwszej kolejności skupiać się na rozwiązaniu trwającego konfliktu, unijni decydenci muszą także uwzględniać jego wpływ na kluczowe sektory gospodarki. Europejskie rolnictwo jest kluczowe dla naszej strategicznej autonomii. Unijni politycy podejmujący decyzje muszą reagować zdecydowanie i szybko, aby jej nie stracić – dodaje.