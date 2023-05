Eksport zbóż poprzez polskie porty jest coraz większy. Zboże jest oczekiwane w świecie, problemem są tylko jego ceny - stwierdził na konferencji prasowej Rafał Romanowski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi.

Według informacji, jaką przekazał w czasie wtorkowej konferencji prasowej Rafał Romanowski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, eksport zbóż poprzez polskie porty jest coraz większy.

Jak podał, w marcu wyeksportowano poprzez port w Gdańsku 670 tys. ton zbóż, dane za kwiecień mówią o 708 tys. ton. Całkiem dobrze - w ocenie ministra - rysuje się także bilans za maj.

- Jest możliwość eksportu, a co najważniejsze, to zboże jest oczekiwane w różnych częściach świata. Nie ma problemu z jego zbyciem - stwierdził wiceminister Romanowski.

Ceny zbóż blokują eksport?

Ale dodał, że niestety ceny na rynkach światowych spadają.

- Ale to jest inna gra. Na to nie ma wpływu żaden rząd, ani Unia Europejska. To co się dzieje na Matifie czy na giełdzie w Chicago, to są zupełnie inne decyzje. Tam decydują fundusze inwestycyjne, które inwestują w obrót zboże, natomiast zboże polskie, które dociera do portów bez najmniejszego problemu, jest oczekiwane w różnych częściach świata - zaznaczył Rafał Romanowski.

W jego ocenie, nie ma też problemu z tranzytem, który dociera do portów z Ukrainy.

- Jest on bez najmniejszego problemu ładowany i też jest możliwość sprzedaży tego zboża w różnych częściach świata - dodał wiceminister.

Porty wysyłają zboże na bieżąco. Obłożenia nie ma

Zapytany przez dziennikarza, dlaczego porty nie odprawiają zboża w jeszcze większych ilościach, na poziomie 1 mln ton, Rafał Romanowski stwierdził, że na ten moment nie ma aż tak dużego obłożenia.

- Parkingi na pojazdy oczekujące na przeładunek, zaprojektowane na około 1000 pojazdów, są zajęte jedynie w 70%. Porty są gotowe do obsłużenia większej ilości towaru, mają większe możliwości eksportowe i są w stanie z godziny na godzinę zwiększyć tę wydajność - zaznaczył wiceminister.

Na dzisiejszej konferencji prasowej Rafał Romanowski poinformował też, że w roku 2022 padł kolejny rekord w eksporcie polskiej żywności na rynek Unii Europejskiej i rynki państw trzecich – wartość tego eksportu wyniosła grubo ponad 40 mld euro. Zaznaczył również, iż Polska ma dodatni bilans w handlu żywnością (ponad 15 mld euro).