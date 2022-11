Powstanie Centralnego Portu Komunikacyjnego stoi pod dużym znakiem zapytania. Powód? Szukanie oszczędności na trudne czasy.

Centralny Port Komunikacyjny to jedna ze sztandarowych inwestycji rządu. Port lotniczy ma według obecnych planów powstać między Warszawą i Łodzią i stać się hubem komunikacyjnym dla całego regionu. Otwarcie zostało zaplanowane na 2028 rok.

Tymczasem - jak wynika z doniesień mediów - rząd planuje szeroko zakrojone cięcia w finansach. Z tego powodu wstrzymane mają zostać wszystkie strategiczne inwestycje. Pod znakiem zapytania stanęło m.in. właśnie powstanie CPK. Cięcia nie obejmą jednak dwóch resortów - polityki społecznej oraz obrony. Jak wynika z nieoficjalnych relacji, decyzje podjął osobiście Jarosław Kaczyński - informują portale money.pl i wprost.pl.

– Cięcia ministrowie mają zrobić w taki sposób, by nie dotknęły one ludzi – cytuje jednego z rozmówców - polityka z PiS - wprost.pl.

Do tej pory nic nie zapowiadało, że budowa CPK ma być wstrzymana.

Jak przypomina money.pl, jeszcze pod koniec września przedstawiciele spółki budującej CPK głosili rozpoczęcie 30-dniowych konsultacji Planu Generalnego Portu "Solidarność" z gminami z obszaru Planu.

W październiku natomiast na jednym ze spotkań z wyborcami PiS Jarosław Kaczyński dostał m.in. pytanie o wywłaszczenia pod CPK. - Jesteśmy za opłatami, które będą odpowiadały wartości nieruchomości - mówił wówczas szef PiS, odnosząc się do wysokości rekompensat za wywłaszczenia pod budowę linii kolejowych do CPK. Prezes PiS podkreślił, że rząd w tej sprawie "nie powinien nikogo krzywdzić".

We wcześniejszych wypowiedziach Jarosław Kaczyński wskazywał, że CPK, to ogromne przedsięwzięcie, które doprowadzi do tego, że nasz kraj straci "niedobrą cechę prowincjonalności". - W Polsce, mimo rozmiarów naszego kraju i położenia w centrum Europy, nie było naprawdę wielkiego lotniska - zaznaczał prezes PiS.

Źródło: money.pl, wprost.pl, radiozet.pl