W całej Polsce odbywają się kolejne imprezy dożynkowe. Na niemal każdej z nich politycy wszystkich partii dumnie prężą pierś do orderów. Rolnicy nie podzielają jednak ich entuzjazmu.

Ostatnie tygodnie sierpnia upływają pod znakiem podziękowań za zbiory. W kościołach odbywają się msze dziękczynne, festyny i wiece. Koła Gospodyń Wiejskich z zaangażowaniem wyplatają dożynkowe wieńce, a rolnicy chętnie biorą udział w samych uroczystościach.

Tradycją stało się już, że dożynki są doskonałą okazją do spotkań z politykami, często tymi najwyższego szczebla. Przedstawiciele rządu chętnie biorą udział w wydarzeniach na terenie całego kraju, tym samym robiąc swoja kampanię wyborczą.

Przedwyborcze tournee po imprezach dożynkowych

Tylko w ostatnią niedzielę Robert Telus, szef resortu rolnictwa pojawił się na dożynkach w Rzeczycy, Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa w Wołczynie, w powiecie kluczborskim, a startujący z list KO Michał Kołodziejczak w Pleszewie. Nie próżnowali również członkowie PSL-u, czy Konfederacji. Jak jeden mąż wszyscy wyruszyli w Polskę by dziękować za tegoroczne zbiory. Bez względu na to, czy są związani z rolnictwem, czy też nie. Na ten moment wyborczej walki wszyscy stają się przyjaciółmi polskiej wsi.

Oczywistym jest, że każdy polityk będzie próbował wykorzystać każdą nadarzająca się okazję do spotkania z potencjalnymi wyborcami. Czy jednak w obecnej sytuacji w rolnictwie jest co świętować? Sami rolnicy mają w tym temacie zdanie zgoła inne niż politycy.

Czy jest co świętować, czy w obecnej sytuacji to czysta hipokryzja?

W internecie wrze. Pod każdym wpisem dotyczącym obecności polityków na dożynkach znaleźć można olbrzymie ilości negatywnych komentarzy.

Ten rok był dla polskiego rolnictwa wyjątkowo trudny. Najpierw krach na rynku zbożowym spowodowany niekontrolowanym napływem zboża z Ukrainy. Wtedy wydawało się, że nic gorszego nie może się już wydarzyć. I to był błąd. Jak domek z kart zaczęły bowiem się walić kolejne sektory – rynek owoców miękkich, miodu, drobiu czy mleka. Wszystko to w roku, który jest rokiem wyborczym. Jakże ważnym dla partii rządzącej. Zaczęło się więc gaszenie pożarów. Nie tylko pamiętną już gaśnicą na tiktoku, ale przede wszystkim dopłatami. W pewnym momencie odnieść można było wrażenie, że w tej fali wsparcia pogubili się już nawet sami rządzący. Dopłaty do zbóż, do transportu, do budowy silosów. Blokada granicy, blokada tranzytu, zniesienie blokad. Istny rollercoaster. Wszystkie decyzje podejmowane na szybko, wymuszone strajkami i protestami. Bez pomysłu na rozwiązania systemowe. Wszystko tu i teraz. Byleby utrzymać się do wyborów. Byleby nie dopuścić do wyjścia ludzi na ulicę przed październikiem.

Rolnicy o tym wiedzą. Trudno im się nabrać na piękne słowa padające z kolejnych mównic. Są coraz bardziej sceptyczni i … zrezygnowani. Tak, zrezygnowani. W rozmowach, jakie codziennie prowadzimy z rolnikami słyszymy, że i tak się nic nie zmieni. Że mają dosyć walczenia o wszystko protestami. Że polska produkcja rolna w tej postaci, którą znamy zaczyna się chylić ku upadkowi.

Obecność polityków na dożynkach budzi frustrację

Obecność polityków na dożynkach coraz częściej budzi frustrację. Wyraźnie widać to w komentarzach

Impreza za imprezą. A jakaś praca, gdzieś, kiedyś? Ludzie przyszli na dożynki, a ty przyjechałeś się lansować na pracy innych – komentują wpis posła Terleckiego. Przecież jesteś ministrem, nie rolnikiem, to czemu się na krzywy ryj wcinasz? – pytają pod Twitterowym wpisem ministra Czarnka. Wy dożynki, my na jesień wykopki. Dokładnie października 15 wykopiemy PiS i Kaczyńskiego – piszą intenauci.

To stanowczo najłagodniejsze z wpisów jakie można znaleźć na Twitterze pod zdjęciami uśmiechniętych polityków.

Z wizyt polityków na imprezach gminnych kpią nie tylko rolnicy, ale też ekonomiści.

Dzięki PiS mamy nowe słowa. Obwyżka - mówią, że obniżają podatki czy ceny, ale w praktyce wychodzi, że mamy podwyżkę i płacimy więcej. Dowożynki - dowożą autokarami swoich ludzi na dożynki, pikniki, partyjne konwencje PiS w różnych miastach i te osoby udają miejscowy tłum – pisze na swoim Twitterze Alicja Defratyka.

Rolnicy nie tylko wylewają swoje żale, ale też jasno pokazują, że pamiętają polityczne decyzje odwiedzających ich posłów. Wśród wielu wpisów można znaleźć ten, w którym na dożynki zapraszają jedynie polityków, którzy głosowali przeciwko piątce dla zwierząt (przypominamy Wam pełną listę oddanych głosów -znajdziecie ją w galerii).

Marcin Szczupak, analityk z PSMM Monitoring&More zajmującego się monitoringiem m.in. social mediów, pokusił się o podsumowanie ostatnich aktywności polityków na lokalnych dożynkach.

Jak przekazuje analityk w sierpniu, na Twitterze swoja obecnością na dożynkach pochwaliło się już 75 polityków i działaczy. Najaktywniejsi z nich, którzy zamieścili więcej niż 4 wpisy to:

Oskar Szafarowicz - działacz PiS - 13 razy,

Janusz Kowalski - wiceminister rolnictwa - 12 razy

Przemysław Czarnek - minister Edukacji i Nauki - 9 razy

Michał Dworczyk - członek Rady Ministrów - 7 razy

Marek Pęk - senator - 7 razy

Anna Krupka - sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki - 6 razy

Władysław Kosiniak-Kamysz - szef PSL-u - 6 razy

Adam Boch - kandydat Lewicy do Sejmu - 6 razy

Jan Filip Libicki - senator - 6 razy

Karol Truskolaski - poseł na Sejm - 6 razy

Anna Zalewska - poseł do Parlamentu Europejskiego - 5 razy

Adam Szejnfeld - senator - 5 razy

Arkadiusz Myrcha - poseł na Sejm - 4 razy

Andrzej Grzyb - poseł na Sejm - 4 razy

Marcin Horała - Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej - 4 razy

Robert Telus - minister rolnictwa i rozwoju wsi - 4 razy

Monika wielichowska - posłanka - 4 razy

Jacek Protasiewicz - poseł na Sejm - 4 razy

Janusz Wojciechowski - komisarz ds. rolnictwa w UE - 4 razy

Jak widać lista jest długa, a niektórzy politycy są wyjątkowo aktywni w swoich podróżach po kraju. Komentarze jednak nie pozostawiają złudzeń - wieś ma dosyć politycznych gierek. Bez względu na to z której strony sceny się one rozgrywają.