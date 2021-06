Czas na roślinne jaja?

Zapowiadane już od dłuższego czasu wejście amerykańskiej firmy Eat Just produkującej „roślinne jaja” pod nazwą Just Egg na rynek europejski ma się stać faktem do końca 2021 roku - wynika z informacji uzyskanych przez Krajową Izbę Producentów Drobiu i Pasz.

Założona w 2011 roku firma Eat Just z siedzibą w San Francisco jest najbardziej znana z substytutu jajek na bazie fasoli mung o nazwie „JUST Egg”, który cieszy się ogromną popularnością w Stanach Zjednoczonych.

Produkt firmy Eat Just jest już dostępny w ponad 20 tysiącach punktów sprzedaży detalicznej i ponad tysiącu punktów gastronomicznych w skali globalnej.

Przedstawiciele kalifornijskiej firmy ogłosili, że są najszybciej rozwijającą się marką jaj roślinnych w Stanach Zjednoczonych. Według komunikatu wydanego w marcu, do tej pory firma sprzedała równowartość 100 milionów jaj kurzych.

W kwietniu tego roku startup Eat Just ogłosił pozyskanie nowego kapitału w wysokości 200 milionów dolarów. Producent roślinnych zamienników jaj i „czystego mięsa” planuje nową pulę środków finansowych przeznaczyć na zwiększenie wydajności i ekspansję na nowych rynkach.

Co ciekawe, w finansowanie amerykańskiej firmy zaangażował się fundusz Qatar Investment Authority, którego przedstawiciel miał dołączyć do zarządu Eat Just.

Amerykański producent podjął już szereg działań strategicznych, aby zaistnieć poza USA. Z ostatnich ciekawych kroków poczynionych przez Eat Just było podpisanie kontraktu z największą w Chinach siecią fast food – Dicos. Przedsiębiorstwo to ma w Chinach ponad 500 restauracji. Dicos oferuje w swoim menu jedzenie wzorowane na tym, które sprzedawane jest w Fast - foodach w Stanach Zjednoczonych oraz w Europie. Umowa z JUST Egg ma w pierwszej fazie zastąpić jaja kurze roślinnymi zamiennikami jaj jedynie w restauracjach zlokalizowanych w największych chińskich miastach.

Eat Just poinformowała w 2020 roku także o planach budowy zakładu produkcji białka roślinnego w Singapurze w celu obsługi rynku azjatyckiego.

KIPDiP przypomina, że pod koniec ubiegłego roku firma Eat Just uzyskała zgodę Singapuru na sprzedaż mięsa z kurczaka wyhodowanego w laboratorium. Chodzi o tak zwane „czyste mięso”, czyli wytwarzane w laboratorium prawdziwe mięso bezpośrednio z komórek zwierzęcych pobranych od żywych zwierząt (bez konieczności poddania zwierząt ubojowi). Singapur jest pierwszym krajem na świecie, który wydał zezwolenie regulacyjne na oficjalną sprzedaż tak zwanego „czystego mięsa”.