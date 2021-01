Czego rolnicy szukali w sieci w 2020 r.? Czyli top 10 newsów na farmer.pl

Rok 2020 z pewnością zapamiętamy jako trudny ze względu na szalejącą epidemię koronawirusa. Okazuje się jednak, że to nie newsy związane z COVID-19 cieszyły się największym zainteresowaniem.

W rozbiciu na poszczególne działy aż po 3 newsy w top 10 dostarczyła technika rolnicza oraz finanse i prawo. Niesłabnącą popularnością cieszyła się także tematyka dopłat, odnawialnych źródeł energii (OZE), nieruchomości rolnych oraz bieżących wydarzeń, jak np. temat tzw. piątki dla zwierząt.

Czego szuka rolnik w sieci?

W zeszłym roku rolników w ogromnym stopniu ciekawiły aktualne tematy i wydarzenia, które jako redakcja serwowaliśmy na bieżąco. Nowe wymogi prawne, zawirowania cenowe na rynkach rolnych, czy lockdown - tym tematom poświęciliśmy niespełna 1500 newsów. W zakresie tzw. piątki dla zwierząt przygotowaliśmy prawie 200 newsów.

Często poruszana była także tematyka anomalii pogodowych - wczesnowiosenna susza, czy późniejsze obfite opady deszczu, które w wielu rejonach kraju uniemożliwiały terminowe przeprowadzenie zbiorów.

Ze względu na pandemię COVID-19 stworzyliśmy serwis specjalny - Koronawirus a sektor rolny, gdzie omawialiśmy dynamiczne zmiany w zakresie utrzymania łańcucha dostaw w szeroko rozumianej branży rolniczej.

Drastyczne zmiany objęły także branżę wystawienniczą - wszystkie najważniejsze imprezy targowe zostały odwołane. Wiele wydarzeń takich jak konferencje, spotkania, dni pola, prezentacje nowych maszyn przeniosły się do sieci, a my wraz z nimi, aby rzetelnie informować Was o tym, co w trawie piszczy.

Łącznie w całym 2020 r. nasza redakcja opublikowała dla Was prawie 12 tys. newsów.

Poniżej znajdziecie pełne zestawienie top 10 najpopularniejszych newsów w 2020 r.:

Pod młotek idzie zarówno m.in. ponad 160 hektarów sadów jabłoniowych pod Opatowem, Foto: Pixabay

fot. StartupStockPhotos z Pixabay

Fabrycznie nowy Ursus C 330 z 1976 roku to absolutna rzadkość fot. właściciel

Przedstawiamy największe bariery i obiekcje Polaków, myślących o inwestycji w fotowoltaikę. Foto. Shutterstock

fot. Shutterstock

Podpowiadamy, jakie inwestycje nie wymagają ani zdobycia pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia rozpoczęcia budowy, Fot. Pixabay

Ciągnik w takim stanie został wyceniony przez sprzedającego na 65 tys. zł. fot. właściciel

Prawo jazdy kategorii B posiada liczne ograniczenia w kwestii kierowania maszynami rolniczymi fot. mat. prasowe

Podpowiadamy, jakie inwestycje nie wymagają ani zdobycia pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia rozpoczęcia budowy od 19 września br., Foto. sandid z Pixabay