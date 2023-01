Związkowcy z Solidarności RI spotkali się z wicepremier, a po spotkaniu mówili, że nie są nim usatysfakcjonowani, zdjęcie: AT

Decyzja o planowanym na 17 stycznia proteście rolników została podtrzymana. NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych zaprasza do protestu także inne organizacje, chce z nimi o tym rozmawiać. Na biurko wicepremiera trafiła lista postulatów.

Rolnicy z NSZZ Solidarność RI nie są zadowolenie po spotkaniu z Henrykiem Kowalczykiem, wicepremierem i ministrem rolnictwa. Chcą spotkać się z premierem Morawieckim.

W ich ocenie, import zboża z Ukrainy zabija polskiego rolnictwo, dlatego też chcą szybkich działań w tej sprawie od rządzących.

Nie tylko niekontrolowany import zbóż spędza im sen z powiek. A co z paliwem rolniczym? – pytają ministra rolnictwa. Co z tanimi kredytami?

Nie widzą siebie także jako tych, którzy mogliby konkurować na europejskim rynku pod rygorami Zielonego Ładu.

29. grudnia ub.r. odbyło się prezydium NSZZ RI Solidarność podczas którego przedstawiciele związku wypracowali postulaty, które następnie zostały przedłożone Henrykowi Kowalczykowi. Wśród nich znalazła się m.in. kwestia uregulowania importu zboża z Ukrainy. Związkowcy po spotkaniu z wicepremierem i ministrem rolnictwa poinformowali, że nie są nim w pełni usatysfakcjonowani, dlatego też pogotowie strajkowe zostaje utrzymane.

Wśród złożonych na ręce wicepremiera postulatów znalazła się przede wszystkim ochrona polskiego rolnictwa przed niekontrolowanym napływem zboża z Ukrainy.

– Staraliśmy się przekonać premiera, żeby było ewidencjonowanie przewozów zboża na terenie kraju – mówił Tomasz Obszański, przewodniczący NSZZ RI Solidarność.

– Dlatego wnioskujemy o utworzenie korytarzy drogowych, a także o rozszerzenie kompetencji kontrolnych Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS). Postulujemy tez o natychmiastowe uruchamianie systemów GPS w samochodach, żeby było wiadomo gdzie zboże z Ukrainy jest przewożone – informował dalej Obszański.

Związkowcy żądają pełnej inspekcji tego, co wjeżdża na nasza granicę z Ukrainą.

– Musimy mieć świadomość, że ten towar jest gorszej jakości, że ten towar trafia do przetwórców tutaj w Polsce i my to chcemy zatrzymać – dodawał.

Rolnicy z Solidarności podkreślali, że nie chcą, żeby ich postulaty były medialnie wykorzystywane jako walka z Ukrainą, współczują naszym sąsiadom tego, w jakiej sytuacji się znaleźli. Jednakże – co podkreślają – ale nie mogą godzić się na dalsze bankructwa polskich gospodarstw rolnych.

Kolejnym poruszonym tematem z wicepremierem była konkurencyjność rolnictwa polskiego względem rynków zagranicznych, zwłaszcza wschodnich.

– Rynek ma funkcjonować na zasadzie sprawiedliwości i płynności finansowej – mówili związkowcy. – Jeśli mamy konkurować na rynku krajowym, europejskim, co do jakości zbóż i ich produkcji, postulujemy o wstrzymanie ograniczenia stosowania środków ochrony roślin, ponieważ po stronie ukraińskiej te obostrzenia nie są stosowane – mówił z kolei Tomasz Ognisty, wiceprezes związku. – Oznacza to, że ich produkcja jest o wiele tańsza – konkludował.

Obszański poinformował opinię publiczną na zwołanej konferencji po spotkaniu z Henrykiem Kowalczykiem, że wśród postulatów, które NSZZ złożyło na ręce wicepremiera znajduje się też postulat dotyczący Zielonego Ładu. – Uważamy, że Zielony Ład w formule, w jakiej oferuje im państwo powinien być zawieszony – dodał.

– Chcemy żeby nasze gospodarstwa były jak najbardziej przygotowane do tego co nam ten ład przynosi – dodaje. Solidarność RI nie godzi się na redukcję zużycia pestycydów.

Według związkowców sposobem na zwiększenie konkurencyjności polskiej produkcji zbożowej jest wprowadzenie tzw. paliwa rolniczego (w cenie 3-4 zł/l), a także utrzymanie cen nawozów w granicy około 2,5 tys. zł/t. Drogą do ustabilizowania sytuacji na polskim rynku zbóż ma być również wprowadzenie interwencyjnego skupu, który realizowany miałby być przez Krajową Grupę Spożywczą.

– Premier obiecał pochylić się nad tym postulatem – zauważyli związkowcy. – Zboża napływowe zatkały nasz rynek, rolnicy nie mają gdzie sprzedać swoich plonów. Ich skup po cenach uśrednionych przez GUS byłby rozwiązaniem tej sytuacji. Podobnie jak powstanie terminali zbożowych obsługiwanych przez Krajową Grupę Spożywczą w Gdańsku i Świnoujściu, gdzie jest gotowa infrastruktura, i gdzie są magazyny.

Podczas konferencji rolnicy z Solidarności postulowali utworzenie tarczy ochronnej dla producentów rolnych.

– Tarcza, która była kierowana przez rząd praktycznie nie objęła rolników – mówił Edward Kosmal z NSZZ RI Solidarność. – Dlatego tez zaproponowaliśmy, aby rząd podjął decyzje, tak jak w przypadku kredytów hipotecznych, żeby kredyty udzielane rolnikom były na poziomie 2% stałego oprocentowania. To by rozwiązało problemy – twierdzi Kosmal.

Związkowcy mówili także o wprowadzeniu funduszu gwarancyjnego, który zabezpieczałby interesy producentów przed nieuczciwymi nabywcami. Jak przekonują konieczne jest wprowadzenie scentralizowanego narzędzia, które będzie dawało gwarancję wypłacalności punktów skupu, a tym samym zapewnieni bezpieczeństwo finansowe sprzedającym.

NSZZ RI Solidarność opowiada się także w obronie 19 rolników, którzy w grudniu 2021 roku zostali oskarżeni o korumpowanie urzędowych lekarzy weterynarii i posługiwanie się fałszywymi świadectwami zdrowia świń.

– Nasze postulaty to także obrona rolników z Piotrkowa Trybunalskiego – mówił Tomasz Obszański. – Do tej pory, przez rok, rząd się nie zajął ochroną tych rolników, którzy powinni być uniewinnieni, którzy zostali aresztowani w sposób karygodny – dodał.

Rolnicy z Solidarności RI poinformowali, że chcą się spotkać z premierem, Mateuszem Morawieckim, chcąc „przyspieszyć proces decyzyjny”.

– Chcemy przedstawić postulaty panu premierowi Morawieckiemu, ponieważ wiemy, że mamy Unię Europejską, która pozostawiła Polskę samej sobie w tej sprawie (importu zboża z Ukrainy – przyp. red.) i trzeba na niej wywrzeć presję.

Spotkanie z premierem ma także podkreślić powagę sytuacji i fakt, że wiele gospodarstw jest w bardzo trudnej sytuacji, co wymaga szybkiego działania i reakcji ze strony rządu.