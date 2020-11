Czy ARiMR zawiesi kontrole?

KRIR wnioskuje o zawieszenie do końca roku kontroli przeprowadzanych przez ARiMR w gospodarstwach. Niezrozumiała jest sytuacja, w której z jednej strony zamyka się biura powiatowe, zaś z drugiej dopuszcza się wizyty pracowników Agencji w gospodarstwach, podkreśla KRIR.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił wczoraj do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zawieszenie przeprowadzania czynności kontrolnych w gospodarstwach rolnych do końca 2020 r.

Obowiązujące obostrzenia i próby ograniczenia bezpośredniego kontaktu pracowników Agencji z rolnikami przyczyniły się do zamknięcie biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jednak czynności kontrolne z zakresu identyfikacji i rejestracji zwierząt w gospodarstwach rolnych są nadal prowadzone, co w obecnej sytuacji budzi to poważne obawy.

– Pracownicy Agencji w celu przeprowadzenia kontroli terenowej wchodzą do budynków inwentarskich oraz mieszkań rolników celem weryfikacji dokumentacji m.in. rejestrów wypasów, paszportów, ksiąg stada – zaznacza KRIR. – Niezrozumiała jest sytuacja, w której z jednej strony zamyka się biura powiatowe, co utrudnia bieżące załatwianie spraw, m.in. możliwość rejestracji bydła w placówce ARiMR, zaś z drugiej dopuszcza się wizyty pracowników Agencji w gospodarstwach – dodaje.

Zdaniem samorządu rolniczego narażanie zarówno pracowników dokonujących kontroli, jak i rolników (wraz z rodzinami) jest nieuzasadnione, gdyż zgodnie z rządowymi wytycznymi należy ograniczać wszelkie kontakty, które nie są aktualnie niezbędne.

– W gospodarstwach utrzymujących zwierzęta zachorowanie jest szczególnie dotkliwe, gdyż opieka nad zwierzętami wymaga codziennej obecności rolnika, a często nie ma go w jego pracy kto zastąpić – przypomina KRIR.

Przypomnijmy, że w czasie pierwszej fali zachorowań realizacja czynności kontrolnych na miejscu została czasowo zawieszona.