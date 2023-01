Do pogotowia strajkowego ogłoszonego przez NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych przystępują kolejne organizacje. Czy zaplanowane na 10.01 spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim zmieni decyzje rolników dotyczące strajków?

Podczas konferencji po spotkaniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henrykiem Kowalczykiem, przedstawiciele NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych zapraszali do pogotowia strajkowego inne organizacje.

Zgodnie z ich zapowiedziami 4 stycznia doszło do spotkania związków rolniczych, w którym to udział wzięli: Przewodniczący i członkowie Prezydium Solidarności RI, Adam Olszewski (OPZZRiOR), Alina Ojdana i Jan Lupa (ZZR Korona), a także Daniel Alain Korona, były prezes Elewarru, współpracującego z ZZR Korona. Wcześniej doszło także do spotkania z przedstawicielami ZZR Samoobrona, ZZR Ojczyzna i Instytutu Gospodarki Rolnej.

Tematyka podejmowana przez rolników obejmowała głównie rynek zbóż i rzepaku. W szczególności zwrócono uwagę na bezradność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w temacie importu zbóż z Ukrainy. Przedstawiciele związków zawodowych są jednogłośni – ministerstwo zasłania się przepisami unijnymi i zamiast działać na rzecz polskich rolników biernie przygląda się ich dramatowi.

Jednym z postulatów przekazanych przez rolników z NSZZ Solidarność RI 29 grudnia 2022 r. na ręce wicepremiera Kowalczyka było spotkanie z premierem Mateuszem Morawieckim. Przedstawiciele związków rolniczych, które brały udział w konsultacjach w warszawskiej siedzibie Solidarności RI ustalili, że razem pójdą do premiera i przedstawią mu listę wspólnych problemów.

– Kilka godzin temu dostaliśmy potwierdzenie z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, że premier spotka się z nami 10.01– mówi Adrian Wawrzyniak, rzecznik prasowy NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych.

Czy związkowcy będą na tyle usatysfakcjonowani rozmową z premierem, żeby zrezygnować ze strajku? Póki co pogotowie strajkowe pozostaje utrzymane.

Postulaty rolników