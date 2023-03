Atmosfera wokół resortu rolnictwa gęstnieje. Rolnicy są na skraju wytrzymałości i coraz częściej i tłumniej wychodzą na ulicę. Przykładem tego, że polska wieś ma dosyć jest chociażby ostatni protest rolników w Kielcach, manifestacja w Jasionce, czy zielone miasteczko w Szczecinie. Kolejne związki przyłączają do protestów. W powietrzu wisi widmo dużego, ogólnopolskiego strajku wsi. Widać, że choć powoli, to jednak rolnicy się jednoczą. Coraz głośniej słychać ich wspólny głos. Ato wymaga od rządu bardziej zdecydowanych ruchów.

Przed ministerstwem rolnictwa stoi trudne zdania zderzenia się z olbrzymim społecznym niezadowoleniem. Czy ktoś zechce przejąć z rąk ministra Kowalczyka tą tykającą bombę? Okazuje się, że być może tak.

- Bardzo dużo mówi się w kuluarach o tym, że minister rolnictwa ma być zmieniony na dniach – mówił podczas dzisiejszej konferencji Michał Kołodziejczak, lider Agrounii. - Otrzymałem bezpośrednią informację, że dzisiaj kandydatem nowego ministra jest tylko jeden człowiek – Jan Krzysztof Ardanowski, czyli człowiek, który doprowadził do upadłości wiele branż. W trakcie debaty w Jasionce zapytałem Ardanowskiego wprost, czy ma taką propozycję. Opuścił oczy w dół i powiedział, że nie odpowie na to pytanie – relacjonuje.

Według Kołodziejczaka to jasny sygnał, że zmiany się szykują, a następca ministra został już namaszczony.

PiS chce dzisiaj zmienić ministra, by grać na czas. Sytuacji, która jest trudna i tak nie zmienią, bo cała polityka PiS jest szkodliwa dla polskiego rolnictwa. Minister Ardanowski pokazywał, że on tez chce rozwiązywać problemy tylko i wyłącznie dosypywaniem pieniędzy do branż, które mają problem. Żadnego problemu nie rozwiązał systemowo. I to jest dla nas bardzo zła wiadomość, że taki człowiek znów ma być ministrem rolnictwa – komentuje Kołodziejczak.