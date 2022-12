Ceny paliw nieznacznie tylko spadły pod koniec 2022 r. Czy to "cisza" przed burzą rosnących cen na stacjach paliw w 2023 r.?

Jak podali eksperci e-pertrol.pl w ostatnich dniach 2022 roku nie odnotowali znaczących zmian cen na stacjach paliw. Jak podkreślili eksperci jedynie diesel i autogaz zanotowały śladowe spadki cen. Od nowego roku wraca VAT na paliwa, zaś w lutym 2023 r. wejdzie embargo na rosyjskie paliwa. Czy to "cisza" przed burzą rosnących cen na stacjach paliw?

Jak podali eksperci e-pertrol.pl, w przypadku benzyny 95-oktanowej mamy powtórkę z minionego tygodnia - paliwo to kosztuje 6,53 zł/l. W cenach benzyny 98-oktanowej odnotowali nieznaczny spadek do poziomu 7,26 zł/l, czyli o 1 grosz poniżej średniej sprzed okresu przedświątecznego.

Z kolei olej napędowy zakupimy średnio po 7,66 zł za litr, czyli tu także 1 grosz taniej niż tydzień temu.

W przypadku średnich ce autogazu obniżka była dwugroszowa i cena średnia oscyluje aktualnie na poziomie 2,91 zł/l.

Gdzie paliwo są najtańsze, a gdzie najdroższe pod koniec 2022 roku?

Eksperci e-petrol.pl podali także w jakich województwach można było zakupić paliwo najtaniej, a gdzie ceny paliw były najwyższe w kraju.

W tym tygodniu najniższe ceny paliw notowaliśmy na Warmii i Mazurach - tam średnia cena benzyny 95-oktanowej to 6,40 zł/l, a oleju napędowego 7,48 zł/l. Najwyższe ceny benzyny odnotowaliśmy na Lubelszczyźnie - kosztuje ona tam 6,59 zł/l. Diesel w najwyższych cenach pojawił się w województwie opolskim - cena ON tam wynosiła 7,77 zł/l - podali eksperci e-pertrol.pl

Dla autogazu najniższa średnia w ostatnim tygodniu roku pojawiła się w województwie świętokrzyskim (2,71 zł/l), podczas gdy rekord cenowy należy do Podlasia, gdzie LPG kosztuje 3,06 zł/l.

Oczywiście pojawia się pytanie jak i czy mocno wrosną ceny paliw od nowego roku., gdyż wraca podatek VAT.

Czy ceny paliw wzrosną na początku 2023 roku?

Jak podaje większość ekspertów pomimo powrotu VAT z 8 do 23% nie musimy się spodziewać wielkiej podwyżki cen paliw. Wynika to m.in że ceny ropy spadały lub utrzymywały się na niższym poziomie (na poziomie ok. 85 dolarów/baryłka), a dystrybutorzy paliw nie zawsze znacząco reagowali i nie obniżali ceny na stacjach szczególnie jeżeli chodzi o olej napędowy.. Najprawdopodobniej już rekompensują sobie podwyżki cen VAT w nowym roku.,

Jak poinformował PAP, ekspertka Urszula Cieślak, analityk biura Reflex, spodziewa się, że kierowcy za litr paliwa zapłacą na stacjach co najwyżej kilkanaście groszy więcej niż dotychczas po wprowadzeniu wyższego VAT-u na paliwa.

Ponadto rządzący złożyli obietnice, że wprowadzą rozwiązania, dzięki którym kierowcy nie odczują istotnych zmian w cenach paliw.

Dodatkowo jak podała ekspertka z biura Reflex, rafinerie utrzymują wysokie marże na cenach paliw więc mają jeszcze pole do ich obniżania.

Zbliża się embargo na import paliw z Rosji

Największe obawy analityków i ekspertów wzbudza embargo na import paliw z Rosji, które wejdzie od lutego 2023 r.. Wprowadzenie tego embarga na pewno odbije się na cenach paliw na stacjach.

Będzie mniejsza ilość paliw na rynku przez to, że zabraknie rosyjskiej ropy naftowej. Jak podkreślają eksperci polskie rafinerie jeszcze cały czas przerabiają na paliwa rosyjską ropę, której może zabraknąć po wprowadzeniu embarga.

Kolejny problemem są rosnące koszy działalności(drożejąca energia, inflacja, rosnące wynagrodzenia) właścicieli stacji , którzy będą je amortyzować poprzez podnoszenie cen w przyszłym roku.

Połączenie tych wszystkich czynników sprawi że już od lutego 2023 r. możemy spodziewać się wzrostów cen na stacjach paliw.