Czy ceny styropianu budowlanego będą rosły przez najbliższe miesiące?

Materiały termoizolacyjne, szczególnie styropian budowlany odnotował dynamiczny wzrost cen sięgający nawet do 30% od początku roku. Wszystko przez boom budowlany, wzrost cen surowca (styrenu) wykupowanego przez Chiny. Jak jest teraz z dostępnością styropianu i czy ceny jego spadną?

Informowaliśmy już wcześniej o lawinowym wzroscie cen materiałów budowlanych, jaki miał miejsce przez ostatnie 4 miesiące. Wielu inwestorów rezygnuje czasowo z mniejszych inwestycji, które mogą zaczekać np. wymiany ocieplenia, czy pokrycia dachowego. Inni liczą większe koszty i starają się w terminie realizować kolejne etapy budowy.

Skąd wzięły się problemy z dostępnością materiałów termoizolacyjnych w przeciągu kilku ostatnich miesięcy?

Trzy powody wzrostu cen styropianu budowlanego

Jak podaje wielu ekspertów, w tym także zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu Producentów Styropianu (PSPS) – na wzrost cen styropianu oraz brak dostępności materiałów termoizolacyjnych nałożyły się 3 czynniki.

Po pierwsze. z powodu ostrej zimy, w lutym br. zamknięto 2 duże fabryki styrenu w Teksasie – Ineos Styrolution oraz LyondellBasell. Miało to ogromy wpływ na ograniczenie produkcji tego surowca, wykorzystywanego do wytwarzania płyt styropianowych.

Jednocześnie nałożyła się na te ograniczenia produkcyjne awaria największego zakładu produkujący styren w Europie – LyondellBasell Covestro z Holandii.

Po drugie, kryzys związany z dostępnością styropianu pogłębił wzrost zapotrzebowania na styren rynku chińskiego w okresie ostatnich 3 miesięcy. Chiny zaczęły masowo skupować styren, pomimo znaczących wzrostów cen tego surowca. Spowodowało to jeszcze bardziej dynamiczny wzrost cen materiałów termoizolacyjnych opartych na styrenie.

Po trzecie, w 2021 r. mamy do czynienia z boomem budowlanym. Rozpoczęto wiele nowych inwestycji, zarówno tych mniejszych jak i tych większych. Do i realizacji dużej części z nich niezbędne jest odpowiednie docieplenie obiektów, aby sprostać nowym, bardziej restrykcyjnym wymaganiom obowiązującym od 1 stycznia 2021 r., zawartych w Warunkach Technicznych.

Powyższe 3 czynniki, doprowadziły, że od początku lutego br. lawinowo wzrosła liczba zamówień na zakup styropianu w polskich składach I hurtowniach budowlanych.

Przybyło też więcej zamówień w zakładach produkcyjnych polskich producentów styropianu, w których jednoczesne zapasy styrenu momentalnie zaczęły się kurczyć, a kolejne dostawy były zamawiane po 20-30% droższych cenach.

Zapowiedziane przez producentów okresy obowiązywania starych cen skracały się z dnia na dzień. Przerwy w dostawach styrenu do Polski skutkowały w marcu chwilowym ograniczeniem, a nawet wstrzymaniem dostaw styropianu przez niektórych producentów.

Zwiększył się popyt na styropian budowlany przy jednoczesnym braku tego produktu co spowodowało że cenniki w hurtowniach i składach budowlanych zmieniały się 2 razy dziennie.

Jak poinformowali naszą redakcję dystrybutorzy i hurtownicy materiałów czas oczekiwania na zamówienie w zakładach produkcyjnych wydłużył się 3-4 krotnie, a uzyskanie konkretnej, szybkiej informacji o terminie dostaw było niemożliwe.

Ceny za metr sześcienny styropianu wystrzeliły w górę

Jeszcze w 2019 roku za 1 m3 styropianu można było zapłacić około 50-60 zł brutto. W przypadku gęstszego styroduru (XPS) ceny brutto sięgały ok. 70 zł/m3. Na początku roku 2021 zaobserwowaliśmy wzrost nawet o 30% do ubiegłego roku. Teraz zapłacimy (brutto) średnio ok. 220-250 zł/m3 (60-70 zł za opakowanie) zwykłego styropianu służącego do ocieplania ścian.

Czy tak wysokie ceny materiałów termoizolacyjnych utrzymają się czy możemy liczyć na powolną obniżkę cen przy zakupie styropianu?

Czy ceny styropianu budowlanego spadną?

Eksperci PSPS określili, że powrót do stabilnych dostaw styrenu może potrwać najpóźniej za 2-3 miesiące..

Z kolei hurtownicy podkreślają, że nastąpiła już 2 obniżka cen na rynkach międzynarodowych zakupu styrenu, wykorzystywanego do produkcji styropianu. Jednocześnie odnotowali w ubiegłym miesiącu spadek zainteresowania zakupem styropianu o ok. 10% w porównaniu do maja, zeszłego roku.

Spowodowało to, że ceny styropianu się ustabilizowały, ale nie możemy się spodziewać (na pewno nie w czerwcu br.) jakiejkolwiek obniżki cen. Jeśli one nastąpią to będą to niewielkie spadki cenowe.

A co z dostępnością materiałów termoizolacyjnych w hurtowniach i składach budowlanych? Czy się poprawiła?

Ile musisz zaczekać na zamówienie styropianu na budowę?

Zapytaliśmy doradców handlowych w kilku największych hurtowniach oferujących materiały termoizolacyjne: czy dalej występują podobne problemy z brakiem dostępności styropianu budowlanego oraz koniecznością oczekiwania długiego trwającego nawet 2-3 tygodnie na dostawę.

Jak nam odpowiedzieli przedstawiciele tych firm, obecnie czas oczekiwania skrócił się od 3-4 do 10 dni na dostawę styropianu. Jak podkreślali, taka rozpiętość czasowa wynika od ilości oraz rodzaju zamówionego styropianu.

To dobre wieści. Jednak nadal zarówno eksperci, jaki i przedstawiciele hurtowni budowalnych podkreślają, że mamy cały czas do czynienia ze zmniejszoną dostępnością do surowa (styrenu) z którego produkowany jest styropian budowlany.

Oznacza to, że materiały budowlane, takie jak styropian są dostępne, ale w mniejszych ilościach, ponieważ producenci tego materiału nie otrzymują w wystarczająco dużej ilości styrenu, aby zaspokoić potrzeby polskiego rynku budowlanego.

Co spowodowało, że mimo tego styropian budowlany łatwiej jest teraz zakupić?

Otóż zwiększona dostępność styropianu oraz krótszy czas oczekiwania wynika ze zmniejszonego popytu na ten rodzaj materiału budowlanego.

Inwestorzy wpadli w panikę po wielu publikacjach medialnych i masowo go wykupili w marcu i kwietniu br., oczywiście po wyższych cenach i tym samym nie ma tak wielkiego zapotrzebowania na styropian z jakim mieliśmy do czynienia w ostatnich 2-3 miesiącach.

Nie rozwiązuje to jednak na dłuższą metę problemu z dostępnością do surowca (styrenu) z którego produkowany jest styropian.

Jak będą się kształtować ceny za styropian w najbliższych miesiącach?

Jak podesłaną eksperci na ceny oraz dostępność styropianu budowlanego w Polsce będzie zależał od tego jak kształtować się będzie popyt i zmiany cen styrenu. Bardzo dużo zależy też od polityki cenowej dystrybutorów i hurtowni, które, jak zauważają eksperci, próbują wykorzystać sytuację i zwiększyć zyski podwyższając lub nie obniżając cen. Większość ekspertów jest jednak zdania, że ceny za zakup materiałów termoizolacyjnych powinny powoli spadać, ale oczekiwana obniżka nastąpi najwcześniej za 2-3 miesiące.