Czy ceny styropianu budowlanego spadną w najbliższych miesiącach?

Po "gorącym" sierpiniu związanym z ograniczeniem dostaw styrenu grafitowego, ceny styropianu grafitowego wzrosły nawet o 10-20%. W przypadku "białych" styropianów budowlanych ceny nie poszybowały w górę. Poprawiła się też ich dostępność w hurtowniach. Czy są szanse na obniżkę cen styropianu w najbliżyszch miesiącach?

Sierpień był gorącym miesiącem dla właścicieli sieci i hurtowni oferujących styropian budowlany. Jak pisaliśmy wcześniej przestoje w fabryce produkującej styren z domieszką grafitu spowodowały ograniczenia dostępności większych ilości styropianu grafitowego w większości sieci i hurtowni, oferujących te materiały termoizolacyjne.

Jaka cena i dostępność styropianów grafitowym we wrześniu?

Jak potwierdza Tomasz Patoka, właściciel hurtowni styropianu - styro24.pl, austriacka firma Sunpor (produkująca styren grafitowy) wznowiła dostawy i surowiec ten dociera do zakładów produkujących styropian budowlany z domieszką grafitu.

- Ilości już są normalniejsze. Przy czym większość firm na tę chwilę w pierwszej kolejności realizuje zaległe zamówienia na styropian grafitowy. Niechętnie przyjmują nowe zamówienia, a jeżeli już przyjmują to w limitowanych ilościach - podkreśla Tomasz Patoka z styro24.pl. - Limity na ilość zamawianego styropianu grafitowego są większe niż jeszcze 2 tygodnie temu. Tylko wrześniowa cena styropianów grafitowych jest droższa o 20 zł/m3 od cenników sierpniowych, tj. ok. 10% - podkreśla Tomasz Patoka styro24.pl.

Sytuacja zupełnie inaczej się kształtuje zarówno z dostępnością jak i cenami w przypadku "białych" styropianów budowlanych.

Jaka cena i dostępność "białego styropianu" we wrześniu?

Jak podkreśla właściciel hurtowni styropianu styro24.pl, wrześniowa cena pozostałych styropianów nie uległa zmianie. Nawet ilości tego produktu są już są większe na rynku niż miało to miejsce np. 2 tygodnie temu.

- Firmy, które nie przyjmowały zamówień na styropian biały lub uprzedzały o braku surowca i 5-tygodniowym okresie oczekiwania na ten materiał termoizolacyjny, wznowiły przyjmowanie zamówień - podkreśla Tomasz Patoka. - Okres oczekiwania na styropian biały skrócił się średnio do 2 tygodni, zaś sprzedaż została wznowiona w cenach z początku sierpnia br., czyli nie uległy zmianom - podkreśla właściciel styro24.pl.

Jak zauważa Tomasz Patoka, obecnie niektóre z firm, które jeszcze 2 tygodnie temu sygnalizowały problemy z czasem oczekiwania wynoszącym 4-5 tygodni na dostawę styropianu białego informują już o możliwości realizacji zamówień już w ciągu 4-7 dni.

Sytuacja z dostępnością materiałów termoizolacyjnych opartych na styrenie ulega więc z dnia na dzień poprawie. Czy wraz z zwiększoną dostępnością i przyspieszeniem czasu realizacji zamówień obniży się cena zakupu styropianu na rynku?

Czy ceny zakupu styropianu spadną w najbliższych miesiącach?

W październiku br. na razie nie należy spodziewać się znaczących obniżek cen styropianu w hurtowniach i sieciach dystrybucji.

Co więcej część hurtowni takich jak np. hurtowniastyropianu.pl przewiduje jeszcze możliwą październikową podwyżkę cen styropianów o ok..5 zł/m3, jednocześnie jeżeli osłabnie popyt na zakup styropianu możliwa jest nawet obniżka cen w dalszych miesiącach.

Z kolei jak zauważa Tomasz Patoka, właściciel hurtowni styropianu styro24.pl, część producentów, która sprowadzała styren z domieszką grafitu po wyższych cenach potwierdza zwiększoną dostępność styropianów grafitowych. Jednak jak dodaje Tomasz Patoka oferują one styropian grafitowy w cenie nawet o 20% wyższej niż te z początku sierpnia br. (zanim zabrakło surowca do ich produkcji).

- Za obniżką cen styropianów przemawia na chwilę fakt, że rynek jest mocno nasycony. Niepokojące jest to, że nie ma obecnie tak dużego popytu na styropian, co na ten okres (porównując rok do roku) nie jest normalne - podkreśla Tomasz Patoka z styro24.pl. - Sytuacja dotyczy całej budowlanki i wbrew jakimś statystykom (mam kontakt z wieloma firmami mniejszymi jak i większymi) duża część inwestorów zmienia plany i wstrzymuje się na razie z realizacją budów, ponieważ ceny materiałow budowlanych są dla nich za drogie. Dużo firm "rozgląda się za zleceniami", co jest niespotykane spotykane w końcówce sezonu budowlanego. Martwi mnie to ponieważ branża budowlaną jest siłą napędową naszej gospodarki która praktycznie ciągnie do góry inne segmenty naszej gospodarki - niepokoi się Tomasz Patoka styro24.pl.

Jak zauważa właściciel styro24.pl mieszkania kupują najczęściej inwestorzy, którzy chcą wycofać oszczędności z lokat, ponieważ te nie przynoszą oczekiwanego zysku. Tylko też instytucje rządowe, jak i eksperci finansowi już ostrzegają przed inwestowaniem w nieruchomości pod najem ponieważ w naszym kraju najprawdopodobniej tworzy się bańka cenowa (związana ostatnio z gwałtownym wzrostem cen mieszkań na rynku), która może pęknąć, a co za tym idzie może dojść do kryzysu na rynku nieruchomości. Z kolei przy tych cenach, ziemi jak i materiałów budowlanych trzeba mieć konkretne zarobki, żeby uzyskać zdolność kredytową na budowę domu, czy też zakup i wykończenie mieszkania.

- To wszystko powoduje, że ceny materiałow budowlanych już tak nie rosną, a może już od października br. (jak skończą się definitywnie kolejki i oczekiwania na dostarczenie materiałów budowlanych, w tym i styropianu) zaczną się promocje i niższe ceny zakupu styropianu budowlanego; o ile oczywiście zapotrzebowanie nie wzrośnie - zauważa Tomasz Patoka, właściciel styro24.pl. - Wzrostów raczej bym się nie obawiał. Ponieważ bardzo dużo klientów na przełomie marca i lipca br. kupowała na zapas styropian w obawie przed brakiem surowca na realizacje jesiennych inwestycji. Poza tym u nas w kraju okres zimowy jest zawsze taki "bananowy" jak dopisze zima wtedy możemy spodziewać się konkretniejszych korekt - podkreśla Tomasz Patoka.

Nie oznacza to, że polski rynek styropianu jest całkowicie przewidywalny i możemy na pewno spodziewać się spadku cen materiałów termoizolacyjnych. Dlaczego? Gdyż może znów dojść np. znowu do awarii i do zamknięcia fabryk produkujących styren jak miało to miejsce jeszcze na początku 2021 r.