Jak przekonuje dziennikarka motywacja zachodnich krajów jest jasna: bez zmiany traktatów nie można rozszerzyć UE, a to Polska blokuje te zmiany

W dalszej części swoich wpisów dziennikarka komentuje, że narracja ta jest wadliwa, gdyż nowe kraje można przyjąć do UE na bazie obecnych traktatów.

Francja, a przede wszystkim Niemcy chcą zmienić traktaty tylko i wyłącznie po to, by zwiększyć swoją siłę i kompetencje instytucji unijnych. I żaden z tych krajów nie chce Ukrainy w UE – komentuje. - Niemcom i Francji zależy jedynie na tym, by jak najszybciej wrócić do biznesów z Rosją i jednocześnie wzbogacić się i zwiększyć swoje wpływy 'odbudowując' Ukrainę – przekonuje w swoich wpisach.