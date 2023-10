Robert Mazurek, dziennikarz radia RMF FM znany jest z bezkompromisowych rozmów z politykami. Nie boi się zadawać trudnych pytań, prowokuje i często wyprowadza polityków z równowagi.

W rozmowie z Michałem Kołodziejczakiem, liderem Agrounii i świeżo upieczonym posłem Koalicji Obywatelskiej nie było inaczej.

Od samego początku rozmowa toczyła się w napiętej atmosferze.

Wszystko zaczęło się od momentu, w którym Mazurek wypomniał Kołodziejczakowi jego słowa z przeszłości dotyczące Donalda Tuska i zapytał, czy człowiek ma jakikolwiek kręgosłup moralny.

Sytuacja od razu zmieniła tony rozmowy. Lider Agrounii zaczął się nie tylko bronić, ale też atakować. Zarzucił Mazurkowi stanie po stronie Prawa i Sprawiedliwości. Cała rozmowa była napięta i obydwaj panowie zaczęli iść na noże.

Po pytaniu dziennikarza, czy Kołodziejczak wie czym jest Zgromadzenie Narodowe polityk nonszalancko odpowiedział: a może nie wiem.

W tym miejscu pojawił się cały wywód dziennikarza na temat braku wiedzy nowego posła. Kołodziejczak był już do granic wytrzymałości poirytowany. Cała rozmowa przebiegła w tonie wypominania Kołodziejczakowi jego dawnych wypowiedzi.

W rozmowie wrócił też temat Rolniczej Dwunastki. Na dźwięk słów, że ustawa została przygotowana przez największe związki rolnicze Kołodziejczak parsknął śmiechem.

Sama rozmowa to jedno. Jej echa jednak odbijają się nadal w przestrzeni medialnej. Wszystko za sprawą kolejnego wywiadu, którego tym razem Kołodziejczak udzielił Wirtualnej Polsce.

Ja panu powiem więcej. Takie pytania od dziennikarzy, od ludzi, którzy nie rozumieją pewnego poziomu, jak się do nich odpowiada "a może nie wiem"... Dla mnie to był taki żart do Roberta Mazurka, który robi sobie też żarty z dziennikarzy. Robert Mazurek to jest kłamca, oszust i to powinna być jakaś podstawa do zmiany prawa prasowego. On się opierał na półprawdach... - mówił Kołodziejczak. - Redaktor Mazurek mógł wykorzystać swoją znajomość z rzeczniczką rosyjskiego MSZ Marią Zacharową, żeby ta zdyskredytowała polityka zaangażowanego w sprawy polskich rolników - wypalił.