Protesty rolników w związku z trudna sytuacją na rynku malin spotkały się z reakcją ministerstwa rolnictwa. Plantatorzy i przetwórcy tego owocu spotkali się z Robertem Telusem i szukali wyjścia z impasu.

Jak przekonują rolnicy stowarzyszeni przy Związku Sadowników RP sytuacja na rynku malin przeznaczanych do przetwórstwa jest dramatyczna. Z dnia na dzień ceny skupu spadają, a wiele zakładów zapowiada wręcz jego wstrzymanie.

Zdaniem plantatorów za kłopoty na rynku odpowiada masowy import mrożonych malin z Ukrainy. Szacuje się, że do Polski dotarło 40 000 ton owoców. Natomiast roczna produkcja w Polsce wynosi 70 000 ton. To oznacza, że na rynku w tym momencie may dodatkowo ponad połowę rocznej produkcji.

Chcemy pójść w kierunku takim, aby to spółki skarbu państwa zajęły się skupem maliny - mówił po spotkaniu Robert Telus. - Nie chcemy generować kolejnych dopłat, ale pomóc z zdjęciu nadwyżki z rynku i zając się skupem.

Minister zaznaczył jednak, że nie jest to jeszcze decyzja podjęta. Resort podkreśla, że zdaje sobie sprawę z powagi problemu i będzie szukał sposobów na jego rozwiązanie.

Plantatorzy żądają wstrzymania importu

Plantatorzy malin wystosowali do premiera list, w którym domagają się wstrzymania importu mrożonych i świeżych malin do Polski. Realizacja tego działania nie wydaje się możliwa, jednak jak zapewnia minister, rząd dołoży wszelkich starań, aby ten import zminimalizować.

Będziemy bardzo mocno kontrolować granice z każdej strony, żeby zobaczyć ile wpływa tej maliny - zapewnił Telus. Będziemy kontrolować, żeby te maliny, które wpływają do Polski były tej jakości które są w Polsce, to znaczy odpowiadały naszym normom, odpowiadały naszym przepisom - dodał.

Jak podaje ministerstwo w 2022 roku do Polski wpłynęło 22 000 ton malin, podczas gdy w roku 2021 niewiele ponad 18 000 ton. Tegoroczny import to już ponad 8000 ton.

Telus zapowiada uważny monitoring importu, ale jednocześnie wskazuje, że nie w samym imporcie tkwi problem.

W zeszłym roku była bardzo wysoka cena, nawet plantatorzy mówią, że to była cena nienaturalna. Firmy nakupiły, zamroziły i to w tej chwili leży w magazynach zamrożone. Problem więc dotyczy głownie tego, co zostało w zeszłym roku kupione i nie sprzedane, a nie tego co jest sprowadzane - poinformował minister.

Malina w sklepie nadal bardzo droga

Mimo problemów rolników, ceny malin w sklepach są wysokie. Na rynku hurtowym w Broniszach cena za 1 kg waha się od 18 do 30 zł. Ceny w sklepach są znacznie wyższe i sięgają nawet 40 zł za kilogram owoców.

Plantatorzy malin nie zamierzają ustąpić. Kolejny strajk zaplanowany jest na 3 lipca w Opolu Lubelskim.

Czy skup interwencyjny może rozwiązać ich problemy?

Do tego Krajowa Grupa Spożywcza była stworzona, jeszcze nie kupowała ona malin, ale właśnie w takich momentach powinna interweniować i będzie to robiła - podkreślił Telus.