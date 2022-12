Lasy Państwowe rozpoczęły sprzedaż pelletu w dwóch lokalizacjach: w Lęborku i Olsztynie. Decyzja o wytwarzaniu pelletu zapadła jesienią, kiedy ceny tego surowca grzewczego poszły mocno w górę. Zaangażowanie Lasów Państwowych i dostarczenie pelletu na rynek miało powstrzymać wzrost cen.

Pellet oferowany przez Lasy Państwowe można zakupić w cenie brutto 2446,47 zł za tonę.

Wielu użytkowników Internetu i mediów społecznościowych zarzuciło Lasom Państwowym jakoby taki sam rodzaj pelletu jaki znajdziemy w ofercie LP jest sprzedawany po niższej cenie przez prywatnego producenta.

Kolejnym zarzut skierowany przeciw Lasom Państwowym sprowadza się do tego że LP zamówiły tańszy pellet drzewny od prywatnego producenta.

Lasy Państwowe odniosły się do tych zarzutów stanowczo zaprzeczając jakoby miałoby dojść do sytuacji, gdzie sprzedają tańszy pellet po zawyżonych cenach.

Lasy Państwowe odpowiedziały na zarzuty opublikowane przez OKo.press jakoby odkupowały tańszy pellet od prywatnej firmy:

To nieprawda, że Lasy Państwowe kupiły pellet u prywatnej firmy i sprzedają go w wyższej cenie. W rzeczywistości Lasy Państwowe zleciły podwykonawcy produkcję pelletu z drewna dostarczonego przez leśników. Zlecanie prac podwykonawcom, którzy specjalizują się w określonych usługach, to powszechna praktyka stosowana na całym świecie. Cena zawiera minimalną marżę leśników, która pokrywa wyłącznie koszty pozyskania surowca, transportu i organizacji sprzedaży.