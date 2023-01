Wg GUS – na 10 tys. mieszkańców terenów wiejskich przypadają 3 placówki ochrony zdrowia. W miastach ten wskaźnik wynosi niemal 6,5. - Mieszkańcy obszarów wiejskich chorowaliby rzadziej, gdyby mieli zapewnioną lepszą profilaktykę, a także szerszy wachlarz usług medycznych - uważa poseł Grzegorz Schetyna i pyta czy resort zdrowia ma opracowany plan zwiększający liczbę placówek POZ oraz dostępność do lekarzy specjalistów na obszarach wiejskich?

Grzegorz Schetyna cytuje w swojej interpelacji raport o stanie zdrowia mieszkańców wsi, opublikowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, który wskazuje, że dostęp do placówek ochrony zdrowia na wsi znacząco odbiega od tego, jaki mają zapewniony mieszkańcy dużych miast. Według danych przedstawionych przez Główny Urząd Statystyczny – na 10 tys. mieszkańców terenów wiejskich przypadają 3 placówki ochrony zdrowia; kiedy to w miastach ten wskaźnik wynosi niemal 6,5.

- Dane, przedstawione we wspomnianym raporcie, jasno wskazują, że mieszkańcy obszarów wiejskich chorowaliby rzadziej, gdyby mieli zapewnioną lepszą profilaktykę, a także szerszy wachlarz usług medycznych. Na terenach wiejskich można zaobserwować nie tylko mniejszą liczbę placówek POZ, ale także brak wysokospecjalistycznych ośrodków z lekarzami specjalistami. Z takimi trudnościami borykają się nie tylko obszary wiejskie, ale również władze powiatowe - zaznacza w interpelacji poseł Schetyna.

Młodzi lekarze nie chcą osiedlać się poza aglomeracjami

Wskazuje też, że w najbliższych latach ma zostać zwiększona liczba studentów kierunków medycznych.

- Docelowo ma się to przełożyć na większą liczbę lekarzy. Jednakże przywoływany wyżej raport oraz głosy specjalistów podkreślają, że młodzi lekarze nie chcą osiedlać się poza aglomeracjami. Spowodowane jest to względami, o których mowa była powyżej - pisze Grzegorz Schetyna i pyta resort zdrowia, czy ten ma opracowany plan zwiększający liczbę placówek POZ oraz dostępność do lekarzy specjalistów na obszarach wiejskich, a także czy rząd przygotowuje system motywacyjny dla lekarzy, aby chętniej osiedlali się na obszarach wiejskich?

Waldemar Kraska, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia w udzielonej odpowiedzi najpierw "sprostował" dane GUS dot. liczby placówek POZ:

- Zgodnie z danymi Narodowego Funduszu Zdrowia za 2021 r. liczba placówek podstawowej opieki zdrowotnej na 10 tys. ludności to odpowiednio ok. 2,6 w miastach i ok. 2,0 na wsi - podał.

Jak zaznaczył też, placówkę POZ zdefiniowano jako unikalne połączenie kodu świadczeniodawcy oraz kodu gminy, w której wykonano świadczenia, zatem w przypadku, gdy jeden świadczeniodawca wykonuje świadczenia pod więcej niż jednym adresem w danej gminie, ze względu na brak tak szczegółowych danych liczony jest jako jedna placówka.

- Należy wziąć pod uwagę, że naturalnym jest, iż placówki częściej zlokalizowane są w miastach (w których gęstość zaludnienia jest wyższa niż na wsi), nie oznacza to jednak, że mieszkańcy wsi nie mają zapewnionego dostępu do opieki – w Polsce placówki POZ znajdują się prawie w każdej gminie (tylko 2% wszystkich gmin nie posiada placówek POZ na swoim terenie, a duża część z nich to gminy okalające większe miasta) - twierdzi Waldemar Kraska.

Mieszkańcy wsi nie chodzą do lekarza?

Wiceminister zdrowia zauważa też, że mieszkańcy wsi nieco rzadziej niż mieszkańcy miast korzystają ze świadczeń POZ.

- W 2021 r. średnia roczna liczba zrealizowanych świadczeń wyniosła 4,5 dla mieszkańców miast i 3,9 dla mieszkańców wsi. Może to częściowo wiązać się z dostępem do opieki, ale nie można wykluczyć wpływu czynników społecznych – większą różnicę w średniej rocznej liczbie świadczeń na pacjenta można zaobserwować również między kobietami (4,8) a mężczyznami (3,7) - podaje Waldemar Kraska i jednocześnie podkreśla, że Ministerstwo Zdrowia w swych działaniach ukierunkowanych na zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych z zakresu POZ oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) nie skupia się wyłącznie na terenach wiejskich lecz prowadzi szeroko zakrojone działania.

Wiceminister poinformował, że w celu zwiększenia dostępności, podniesienia jakości udzielanych świadczeń oraz usuwania barier biurokratycznych w zakresie POZ dopuszczono do udzielania świadczeń na obszarach wiejskich o małej gęstości zaludnienia (nieprzekraczającej 50 mieszkańców na kilometr kwadratowy), na których występuje deficyt zatrudnionych lekarzy w POZ, lekarzy, którzy po zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego nie rozpoczęli kształcenia specjalistycznego w ramach rezydentury.

Świadczenie lekarza POZ związane z zapewnieniem dostępności świadczeń na terenach o małej gęstości zaludnienia finansowane jest poprzez ryczałt miesięczny (wartość jednostki rozliczeniowej: 5552,09 zł).

Czy Rząd przygotowuje system motywacyjny dla lekarzy, aby chętniej osiedlali się na obszarach wiejskich?

- Tak - odpowiada Waldemar Kraska.

Jak podaje w odpowiedzi na interpelację posła Schetyny, aby zwiększyć liczbę lekarzy i lekarzy specjalistów, podejmowane są działania mające na celu zwiększenie liczebności osób na studiach lekarskich ze wszystkich dziedzin specjalizacji (w tym z dziedzin priorytetowych z punktu widzenia epidemiologicznego kraju).

- Począwszy od 2016 r. Minister Zdrowia znacznie zwiększył limity przyjęć na kierunek lekarski. Wzrost limitów spowodowany jest zwiększeniem liczby uczelni kształcących na tych kierunkach i działaniami Ministra Zdrowia mającymi na celu, zwiększenie w przyszłości liczebności kadr lekarskich i lekarsko dentystycznych. Należy jednak wspomnieć, że limit na uczelniach jest uwarunkowany możliwościami lokalowymi, dydaktycznymi i finansowymi danej uczelni (pierwsze roczniki ze zwiększonych naborów będą kończyć studia w 2022 roku, a w 2023 roku będą kończyć staż podyplomowy i rozpoczynać specjalizację) - wymienia wiceminister zdrowia.

Dodatkowo aby ułatwić podejmowanie kształcenia na studiach odpłatnych w języku polskim na kierunku lekarskim pod koniec 2021 r. wprowadzono regulacje, które przewidują wsparcie dla takich osób. Wsparcie finansowe wiąże się jednak z obowiązkiem późniejszego odpracowania kwoty uzyskanej od państwa w publicznej służbie zdrowia.

- Główną zachętą do podejmowania kształcenia podyplomowego (kształcenie specjalizacyjne) w dziedzinach priorytetowych jest wyższe wynagrodzenie, przysługujące lekarzom odbywającym szkolenie specjalizacyjne w tych dziedzinach w trybie rezydenckim (finansowanym przez Ministra Zdrowia). Zaliczenie dziedziny do dziedzin priorytetowych skutkuje corocznie (od lipca) przyznaniem wyższego wynagrodzenia zasadniczego lekarzom w trybie specjalizacji rezydenckim, a także przyznawaniem większej liczby miejsc szkoleniowych rezydenckich w stosunku do pozostałych dziedzin - zaznacza Waldemar Kraska.

I dodaje, że w celu zachęcenia młodych lekarzy do pracy w polskich podmiotach leczniczych, finansowanych ze środków publicznych, po ukończeniu szkolenia specjalizacyjnego, wprowadzono również rozwiązanie, dzięki któremu lekarze odbywający szkolenie specjalizacyjne w ramach rezydentury mogą otrzymać wynagrodzenie zasadnicze wyższe o 600 zł miesięcznie (w dziedzinie nie priorytetowej) lub wyższe o 700 zł miesięcznie (w dziedzinie priorytetowej).

Aby otrzymać to wynagrodzenie lekarz musi zobowiązać się do przepracowania – w podmiocie leczniczym, finansowanym ze środków publicznych – łącznie 2 lata w ciągu kolejnych pięciu lat następujących po zakończeniu szkolenia specjalizacyjnego.

- Przewiduje się, że wyżej wspomniane rozwiązania spowodują znaczny wzrost liczby młodych lekarzy, a szczególnie liczby lekarzy specjalistów w dziedzinach priorytetowych - uważa wiceminister zdrowia.

Warto również wskazać - dodaje Waldemar Kraska - że wprowadzono zmiany w procesie naboru na szkolenie specjalizacyjne (tzw. Nabór Centralny), w tym możliwość ubiegania się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego we wszystkich województwach jednocześnie oraz możliwość wskazania 15 wyborów obejmujących dziedzinę, tryb i miejsce odbywania szkolenia specjalizacyjnego w preferowanej kolejności. W przypadku niezakwalifikowania się przez lekarza do odbywania specjalizacji w preferowanym województwie lub w preferowanej dziedzinie będzie on mógł zostać zakwalifikowany na jeden z kolejnych „wyborów” wskazanych we wniosku o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego, co do tej pory nie mogło mieć miejsca.

- Powyższe rozwiązanie ma na celu zwiększenie liczby lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne w dziedzinach, które cieszą się mniejszym zainteresowaniem lekarzy, poprzez umożliwienie im zakwalifikowania się do odbywania danej specjalizacji w przypadku jeżeli lekarz nie zakwalifikuje się na preferowaną przez niego dziedzinę - podkreśla w odpowiedzi na interpelację posła Schetyny wiceminister zdrowia.

Tylko, czy to wystarczy, aby młodzi lekarze zechcieli pracować na wsi?