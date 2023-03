W Polsce nadal występuje duży problem mieszkaniowy. Znacznej części społeczeństwa nie stać na własne lokum. Zwłaszcza teraz, gdy inflacja właściwie pożarła zdolność kredytową. Według lidera Agrounii, Michała Kołodziejczaka rozwiązaniem tego problemu miałby być system, w którym najwięksi deweloperzy musieliby przekazywać 20% wybudowanych mieszkań na lokale komunalne, czynszowe zarządzane przez samorządy.

Walczący dotąd jedynie o prawa rolników Michał Kołodziejczak zdecydował się jakiś czas temu na start w wyborach parlamentarnych. Aby wzmocnić swoją pozycję Agrounia weszła w pakt z Porozumieniem, na którego czele stoi Magdalena Sroka.

Od kilku tygodni przedstawiciele ugrupowania jeżdżą po Polsce próbując przekonać do siebie kolejnych wyborców. Tym razem postanowili zająć się problemem kryzysu na rynku mieszkaniowym.

Proste rozwiązanie na trudne czasy

Jak podkreślał podczas konferencji Kołodziejczak w Polsce brakuje 4 mln mieszkań, co powoduje, że co druga osoba w wieku od 24 do 35 lat musi mieszkać z rodzicami, gdyż nie stać jej na własny kąt. Zaznaczył, że to jest też przyczyną zapaści demograficznej.

Kołodziejczak twierdzi, że polskie prawo powinno być stanowione dla społeczeństwa, a nie dla deweloperów, bogatych ludzi i tych którzy zarabiają na budowie, wynajmie i sprzedaży mieszkań.

"My we wspólnym programie, który tworzymy mówimy jasno, ci którzy budują najwięcej mieszkań w Polsce, nawet 20 proc. mieszkań mają przeznaczyć na mieszkania komunalne, czynszowe, którymi będą zarządzać samorządy. To mają być mieszkania dla ludzi. Nie może być tak, że dziś deweloperzy budujący mieszkania pływają jachtami, cieszą się zarobionymi pieniędzmi, a Polscy nie mogą się rozwijać, bo nie stać ich na swoje mieszkanie" - tłumaczył.

Mieszkanie to podstawowa potrzeba, nie przywilej

Do pomysłu przekonywała też Magdalena Sroka, która podkreślała, że problem mieszkaniowy musi być rozwiązywany na wielu płaszczyznach. Według niej należy rozwijać budownictwo czynszowe, które umożliwi ludziom dojście do własności, ale także budownictwo komunalne.

- Nie możemy zapominać także o tych, których tak naprawdę nie stać na kredyt. Te rozwiązania muszą iść na wielu płaszczyznach i tak właśnie będzie wyglądał nasz program. Trzeba skupić się na współpracy samorządu, rządu i lokalnych społeczności, aby powstawało najwięcej mieszkań i nie można zapomnieć o budownictwie komunalnym. Należy stworzyć fundusz, który będzie dbał w Polsce o to, żeby mieszkania były dostępne dla tych, którzy chcą je wynajmować i dojść do własności - powiedziała.

Nowy pomysł lidera Agrounii odbił się szerokim echem w mediach społecznościowych. Jedni kpią, inni popierają, kolejni zastanawiają się jak nowy program miałby wyglądać w praktyce. I co na to deweloperzy?

Nas zastanawia, czy Wy bylibyście gotowi oddać 20% swojej produkcji za darmo? Bo właśnie w takiej sytuacji zostaliby postawieni deweloperzy, gdyby pomysł Agrounii wszedł w życie.

Czekamy na Wasze komentarze.