Na Międzynarodowym Forum Przemysłu Obronnego zorganizowanego przez Kijów zabrakło przedstawicieli polskiego rządu i firm, co nie uszło uwadze władz w Warszawie.

W trakcie spotkania na Międzynarodowym Forum Przemysłu Obronnego zabrakło polskich przedstawicieli i firm. Byli za to dygnitarze z zachodnich państw wraz z firmami zbrojeniowymi. Minister Aktywów Państwowych stwierdził, że polskie firmy nie były zaproszone na Forum przez Kijów. Ukraina tłumaczy, że to Polska zignorowała to zaproszenie.

Jak zauważył Jacek Sasin z MAP, PGZ jako firma nie została zaproszona na Forum Przemysłu Obronnego Ukrainy. Sasin stwierdził że to jeden z kolejnych nieprzyjaznych gestów ze strony Ukrainy.

W Kijowie odbyło się dziś spotkanie27 ministrów spraw zagranicznych UE, którzy omawiali wsparcie dla walczącej z agresją Rosji Ukrainy oraz dyskutowali nad formułą pokoju (plan) zaproponowany przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Czy byli tam Polscy przedstawiciele? W czasie sobotniego spotkania Prezydenta Ukrainy zaprosił zachodnich dygnitarzy wraz firmami zbrojeniowymi o dołączenie do sojuszu budowy wspólnie z Ukrainą arsenału zbrojeniowego wolnego świata. Niestety na Międzynarodowym Forum Przemysłu Obronnego zorganizowanego przez Kijów zabrakło przedstawicieli polskiego rządu i firm, co nie uszło uwadze władz w Warszawie. Czytaj więcej Bryłka: Jestem rozczarowana postępowaniem rządu Czy Polska coraz częściej pomijana przez Ukrainę w ważnych sprawach? Jak zauważył Jacek Sasin z MAP, PGZ jako firma nie została zaproszona na Forum Przemysłu Obronnego Ukrainy. Sasin stwierdził że to jeden z kolejnych nieprzyjaznych gestów ze strony Ukrainy. Mowa tu oczywiście o tym że Polska jest pomijana w rozmowach Ukrainy z UE dotyczącymi importu zbór z Ukrainy na rynek UE. Czytaj więcej KE pozytywnie przyjęła plany Ukrainy na eksport zbóż z pominięciem Polski i Węgier. Polaków i Węgrów przy tym nie było... Co ciekawe, Ukraina twierdzi że to polski rząd zignorował zaproszenie do wzięcia udziału w Międzynarodowym Forum Przemysłu Obronnego. Jak twierdzi ambasador Ukrainy w Polsce, Wasyl Zwarycz, wszystkie zaprzyjaźnione kraje, w tym i Polska, zostały zaproszone na Forum i spotkanie z Prezydentem Ukrainy. Co więcej Zwarycz podkreślił że to Polska była właśnie wśród pierwszych krajów, które dostały to zaproszenie. Kijów więc oczekiwał na aktywny udział strony polskiej w spotkaniu. Czytaj więcej Ukraina: Drastycznie spada eksport maszyn rolniczych W Kijowie trwa spotkanie ministrów zagranicznych UE W Kijowie odbyło się dziś spotkanie27 ministrów spraw zagranicznych UE, którzy omawiali wsparcie dla walczącej z agresją Rosji Ukrainy oraz dyskutowali nad formułą pokoju (plan) zaproponowany przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. Polskę na spotkaniu reprezentował podsekretarz stanu w MSZ Wojciech Gerwel. Zwołuję dziś ministrów spraw zagranicznych UE do Kijowa na pierwsze w historii spotkanie wszystkich 27 państw członkowskich poza UE. Przyszłość Ukrainy leży w UE - napisał szef unijnej dyplomacji.

