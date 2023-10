W całej Polsce jest ponad 3800 prywatnych stacji benzynowych. Dzisiaj znajdują się w wyjątkowo trudnym położeniu – paliwo, które mogą zakupić od dystrybutorów jest znacznie droższe dla nich niż dla stacji sieciowych. Biorąc pod uwagę, że połowę paliwa sprzedawanego na stacjach przedsiębiorcy kupują w hurcie od Orlenu, który ma problemy z ich zaopatrzeniem, a w dodatku oferuje im znacznie wyższe ceny ich problemy rosną wręcz lawinowo.

Sprawy nie ułatwia fakt, że druga połowa paliw sprzedawanych na stacjach prywatnych pochodzi z importu. A tam, jak wiadomo rosnąca cena baryłki ropy i słaby złoty też robią swoje. Zyski przedsiębiorców topnieją w zastraszającym tempie.

Jak donosi money.pl właściciele stacji muszą jeździć cysternami po całej Polsce, aby zdobyć paliwo, a to generuje dodatkowe koszty. Jakby tego było, boją się otwarcie mówić o problemach na rynku, by nie narazić się Orlenowi, gdyż, jak przyznają w rozmowie z dziennikarzami, najgorsze co im się może obecnie przytrafić, to wypowiedzenie umowy przez płocki koncern. Tym bardziej, że Orlen problemu nie widzi i twierdzi, że ze wszystkich kontraktów się wywiązuje.

To, co ma w kontraktach, wydaje, ale wysyła nas po całym kraju po paliwo. Zamiast do Ostrowa Wielkopolskiego trzeba jechać do Rejowca, zamiast do Rejowca to do Płocka i tak dalej. Jeżeli w takim tempie paliwo będzie schodzić, to do weekendu może go u nas na stacjach zabraknąć - mówi w rozmowie z Radiem ZET właściciel kilkudziesięciu punktów sprzedaży.