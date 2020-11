Czy rolnictwo precyzyjne zyskuje?

Podczas webinarium zorganizowanego przez EBOR, Andreas Huber, kierownik ds. zintegrowanych nauk rolniczych dla regionu EMEA w firmie Corteva - podkreślił pozytywny wpływ rolnictwa precyzyjnego i wynikające z niego korzyści dla rolników. O czym konkretnie mówił?

- Rolnictwo precyzyjne przyczynia się zarówno do podniesienia zysków farmerów, jak i do zrównoważonego rozwoju sektora – stwierdził Andreas Huber, kierownik ds. zintegrowanych nauk rolniczych dla regionu EMEA w firmie Corteva Agriscience podczas webinarium „Dane jako podstawa wydajności i zrównoważonego rozwoju w rolnictwie precyzyjnym” zorganizowanego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w dniu 11 listopada 2020 roku.

Technologia cyfrowa ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wzrostu światowej produkcji żywności, bez konieczności zwiększania terenów uprawnych na rezerwy bioróżnorodności. Choć coraz więcej rolników wykorzystuje precyzyjną technologię uprawy do optymalizacji swojej działalności, to wciąż panuje przekonanie, że przyniesie to korzyści tylko dużym gospodarstwom. - Rolnictwo precyzyjne pomaga zmaksymalizować potencjał plonów, dzięki dokładnie dobranym – pod względem ilości i rodzaju - środkom produkcji rolnej - powiedział Andreas Huber, dodając, że dzięki tej technologii zbiory są stabilne i można ograniczyć emisję niepożądanych substancji z gruntów rolnych.

- Oprócz bezpośrednich korzyści finansowych wynikających ze stosowania środków ochrony roślin i precyzyjnego nawożenia, nowe technologie w rolnictwie przynoszą również znaczne oszczędności czasu i pracy, będące efektem zdalnego monitorowania upraw - stwierdził Huber.

Precyzyjna technologia uprawy będzie odgrywać ważną rolę w redukcji emisji gazów cieplarnianych z terenów uprawnych.

- Corteva prowadzi pilotażowe programy mające na celu ilościowe określenie bilansu CO2 dla gospodarstw rolnych, za pomocą autorskiego oprogramowania Granular, które służy do zarządzania produkcją rolną. W wyniku określenia bilansu CO2 w ramach tych programów, już teraz grupa amerykańskich farmerów mogła sprzedać na giełdzie emisji CO2 swoje ‘kredyty węglowe’ wynikające z wypracowanego przez nich ujemnego bilansu CO2 – wskazywał Huber. Dodał także, że konieczny jest dalszy rozwój tej technologii, aby sprostać globalnym wyzwaniom, takim jak ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, poprawa jakości wody, czy powstrzymanie utraty bioróżnorodności.

- Gdyby zbiory na świecie zostały zahamowane na poziomie z 1992 roku, zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na żywność wymagałoby przeznaczenia na produkcję rolną znacznie większej powierzchni gruntów. Gdyby od 1992 roku nie nastąpił postęp techniczny, to wyprodukowanie pszenicy potrzebnej do zaspokojenia dzisiejszej konsumpcji wymagałoby poszerzenia terenów uprawnych. Widać zatem wyraźnie, że technologia pomogła nam uniknąć dalszej ekspansji gruntów rolnych na obszary naturalne, a w nadchodzących latach potrzebna będzie kolejny krok w kierunku zmiany wydajności w rolnictwie – powiedział.

W tym roku Corteva Agriscience ogłosiła swoje cele w zakresie zrównoważonego rozwoju na rok 2030 ukierunkowane na zwiększenie odporności rolnictwa.