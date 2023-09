Napięcie na linii Polska – Ukraina wydaje się być niemal namacalne. Gładko przeszliśmy od fazy krzywych spojrzeń do dość dolegliwych kopniaków. Póki co, jeszcze w okolice kostek. Czy dojdzie do otwartej wymiany ciosów? Czy to już gospodarczy konflikt o dużej mocy rażenia?

Zniesienie embrga na ukraińskie zboże było właściwie pewne. Mimo wszystkich obietnic, jakie składali kolejni odwiedzający Brukselę politycy nie należało mieć większych złudzeń. W końcu Ursula von der Leyen już dawno obiecała Wołodymirowi Zełenskiemu, że zakaz nie zostanie przedłużony. Na szali stało więc nie tylko dobro polskiego rolnika, ale przede wszystkim sprawa honoru przewodniczącej Komisji Europejskiej. Bez względu na optymizm polskich parlamentarzystów – zarówno tych u steru władzy, jak i opozycji szanse od początku były marne.

Na linii Warszawa - Kijów wrze

No i stało się. Embargo nie zostało przedłużone, polska strona wprowadziła własne obostrzenia, a na linii Kijów – Warszawa zagotowało się na dobre.

Nikt chyba nie spodziewał się, że temat przejdzie bez echa. W przestrzeni publicznej więcej jednak mówiło się o karach ze strony Komisji Europejskiej, a nie możliwych konsekwencjach ze strony naszego wschodniego sąsiada. A ten nie zamierza tak zostawić sprawy. Najpierw skarga do WTO, a chwilę potem zapowiedź nałożenia embarga na polskie owoce i warzywa.

Więzi między bliskimi sojusznikami zostały zerwane - napisał Bloomberg o relacjach Polski i Ukrainy.

Wymiana ciosów trwa w najlepsze. We wtorek, 19 września, miało dojść do spotkania Wołodymira Zełenskiego i Andrzeja Dudy podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Do rozmów jednak nie doszło. Oficjalna wersja mówi o tym, że powodem były opóźnienia w harmonogramie wystąpień przywódców.

Nieoficjalnie jednak mówi się, że Zełenski wściekł się po słowach Andrzeja Dudy, który porównał Ukrainę do tonącego.

Ukraina zachowuje się jak tonący, który chwyta się wszystkiego. My, pomagając jej, mamy prawo bronić się przed uczynieniem nam szkody - powiedział w Nowym Jorku prezydent Andrzej Duda. - Każdy, kto kiedykolwiek brał udział w ratowaniu tonącego, wie o tym, że człowiek tonący jest niesłychanie niebezpieczny; że może pociągnąć w głębiny. Ma siłę niewyobrażalną na skutek obawy osobistej, wpływu adrenaliny i może po prostu utopić ratującego. Mówi się, że "tonący brzytwy się chwyta" i rzeczywiście tonący chwyta się wszystkiego, czego się da - powiedział prezydent. Trochę jest to taka sytuacja, jak między Polską i Ukrainą. Ukraina jest pod napaścią rosyjską, bez wątpienia w bardzo trudnej sytuacji, chwyta się wszystkiego, czego się da.

Jak tonący nas utopi to nie otrzyma pomocy

Prezydent podkreślił, że w sytuacji jakiej znajduje się obecnie polskie rolnictwo rząd nie ma innego wyboru, jak tylko podejmować działania, które zmierzają do zapewnienia polskiemu sektorowi rolnemu stabilizacji i bezpieczeństwa.

Musimy tak działać, żeby się obronić przed uczynieniem nam szkody, bo jak tonący doprowadzi do szkody i nas utopi, to nie dostanie pomocy. Więc to my musimy pilnować naszych interesów i będziemy to robić skutecznie i zdecydowanie - stwierdził.

Na odpowiedź Zełenskiego nie trzeba było długo czekać. Magda Sakowska, dziennikarka Polsat News przekazała, że prezydent Ukrainy bardzo osobiście potraktował decyzję o przedłużeniu embarga. Ukraińcy na pytanie o spotkanie prezydentów Zełenskiego i Dudy odpowiadają: nigdy takiego spotkania nie potwierdzaliśmy - napisała w mediach społecznościowych dziennikarka.

Thriller z ziarnem w tle

Otworzyliśmy tymczasowy morski korytarz eksportowy. Pracujemy nad zachowaniem dróg lądowych. Niepokojące jest to, że niektórzy w Europie odgrywają solidarność w teatrze politycznym, zamieniając ziarno w thriller. Może się wydawać, że odgrywają swoje własne role. W rzeczywistości pomagają przygotować scenę dla moskiewskiego aktora – skomentował na Twitterze Zełensky.

Niby nic nie zostało powiedziane, a jednak wybrzmiało wszystko. Do słów Zełenskiego odniósł się rzecznik rządu, Piotr Müller.

Mam nadzieję, że nie są to słowa skierowane do Polski. Tam nazwa naszego kraju nie padła, więc nie chciałbym ich tak odbierać - stwierdził.

W swoich komentarzach dalej poszli politycy partii rządzącej.

To, co mówi dziś prezydent Wołodymyr Zełenski to insynuacje, niegodne tak poważnego polityka – podsumowała Beata Szydło.

Także premier naszego kraju zabrał głos w sprawie.

My zrobiliśmy bardzo dużo jako pierwsi dla Ukrainy i dlatego oczekujemy zrozumienia naszych interesów i my naszych interesów będziemy bronić z całą stanowczością. To oznacza, że oczywiście szanujemy wszystkie kłopoty po stronie ukraińskiej, ale dla nas to interesy naszego rolnika są najważniejsze, interesy polskiego sektora rolnego - podkreślił Morawiecki.

Groźba zatrzymania pomocy w odpowiedzi na groźbę embarga na owoce i warzywa

Atmosferę dodatkowo podsycają przepychanki na niższym poziomie władzy – już nie między prezydentami i premierami, ale ministrami. Taras Kaczka zapowiedział, że złożona do WTO skarga to dopiero początek. Kolejnym krokiem będzie wprowadzenie embarga na polskie owoce i warzywa.

Jeżeli rząd Polski zakazuje dodatkowych towarów, musi reagować, bo jeśli od pięciu miesięcy rozmawialiśmy o czterech towarach, a teraz mamy zakazane jeszcze kolejne towary, to budzi nasz sprzeciw. W ciągu kilku dni wprowadzimy embargo na cebulę, pomidory, kapustę i jabłka – zapowiedział.

W kolejnym wywiadzie dla jednej z polskich stacji radiowych dodał, że Ukraina nie będzie słuchała języka zakazów. Odpowiedź ze strony Polski była natychmiastowa. Pod znakiem zapytania została postawiona dalsza pomoc socjalna dla przebywających w naszym kraju Ukraińców.

Nic nie jest na stałe dane, tylko na okres trwającego konfliktu zbrojnego i przepisy po prostu wygasną na początku przyszłego roku - powiedział Piotr Müller, rzecznik rządu. - Myślę, że te przepisy nie zostaną przedłużone w dużej mierze. Tak mi się wydaje w tej chwili. Teraz konflikt jest bardziej znany, wiemy jakie są linie sporu i jakie są możliwości pomocy międzynarodowej, cała społeczność międzynarodowa powinna się w szerszym zakresie zaangażować i tyle - dodał.

Miło już było. Czas na konkurencję

Wypowiedzi w sieci nie pozostawiają złudzeń. Miło już było.

Po co tak zaraz gwałtownie, wystarczy remont płyty lotniska w Rzeszowie, konserwacja torów w kierunku granicy, no i drobiazgowe kontrole ukraińskich cystern w kraju. 12 godzin później będzie Zełenski w Warszawie – komentują intenauci.

Embargo na import produktów rolnych nałożone przez UA, nie zawali nam rynku. Chodzi o gest. Chyba tak po ukraińsku nie mówi się ,,dziękuję". Tym bardziej, że Polska umożliwią tranzyt towarów z UA. Przypominam że rok temu UA przywróciła cła na import, a sama korzysta z preferencyjnych stawek - pisze Karol Olszanowski, ekonomista.

Nie ma już żadnych wątpliwości, że Polska i Ukraina weszły na drogę otwartej wojny gospodarczej. Świadczą o tym przede wszystkim coraz odważniejsze słowa polityków obydwu stron.

Ukraina będzie uważać Polskę za swego bliskiego przyjaciela do zakończenia wojny, a potem między krajami rozpocznie się konkurencja – powiedział w jednym z wywiadów Mihail Podolak, doradca prezydenta Ukrainy.

Cóż. Czytając komentarze w internecie nie sposób nie odnieść wrażenia, że Polacy od dawna to wiedzą. Nastroje antyukraińskie rosną w siłę. Coraz częściej słychać na ulicach, że Polacy mają po prostu dosyć całej sytuacji.

Ukraina pokazuje, że wojna wojną, wdzięczność wdzięcznością, ale interes to interes. I należy o niego dbać bez względu na wszystko.