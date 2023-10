Relacje polsko – ukraińskie są mocno napięte. Po ostatnich ostrych słowach, które padały na arenie międzynarodowej przyszedł czas na prezydencie podsumowanie. Wniosek? Jakby Andrzej Duda nie starał się być dyplomatyczny wygląda na to, że we wzajemnych kontaktach wieje chłodem.

Żaden termin nie padł. Biorąc pod uwagę, że sytuacja jest dość poważna uznanie tej deklaracji za oschłą to jakby zupełne pominięcie problemu.

Ostatnie wydarzenia mocno ochłodziły polski entuzjazm do wpierania naszych wschodnich sąsiadów. Słowa prezydenta Ukrainy, w których na forum OZN zarzucił Polsce działania prorosyjskie odbiły się szerokim echem na całym świecie. Podobnie jak złożona do WTO skarga na Polskę, Węgry i Słowację.

Polskie władze postanowiły zrobić pól kroku do tyłu – nie wzięły udziału w spotkaniu dotyczącym kontraktów na dozbrajanie Ukrainy, a na szczy UE w Kijowie wysłały podsekretarza stanu.

Działania te spowodowały delikatną refleksję. Ukraina zawiesiła skargę w WTO. Strona Polska czeka jednak na jej wycofanie.

Jeżeli sytuacja jest taka, że coś, co dzieje się w Ukrainie stwarza jakieś niebezpieczeństwo dla Rzeczpospolitej, ja podejmuję interwencję. Także pomimo oporów również po stronie ukraińskiej. Powiedziałem otwarcie, że rakieta, która spadła kiedyś w Przewodowie niestety była wystrzelona przez ukraińską obronę przeciwrakietową. To był smutny wypadek. Powiedziałem prawdę, bo uważam, że to się Polakom należy. Tak samo tutaj, jeżeli ziarno z Ukrainy zalewało nasz rynek i szkodziło interesom polskich rolników, trzeba było zareagować w sposób zdecydowany i myśmy to uczynili – powiedział w niedzielnym wystąpieniu Andrzej Duda.