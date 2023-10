38,4% rolników, którzy wzięli udział w badaniu Polska wieś i rolnictwo 2023 jest „przeciw” przyśpieszeniu drogi Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej. I nic dziwnego, skoro słyszą, że Ukraina byłaby uprawniona do 96,5 mld euro z funduszy WPR, co doprowadziłoby do zmniejszenia o ok. 20 proc. dopłat dla obecnych państw członkowskich.

Gdyby referendum dotyczące członkostwa w Unii Europejskiej odbyło się obecnie, 57,5% mieszkańców obszarów wiejskich w naszym kraju zagłosowałoby za członkostwem Polski, natomiast 10,9% przeciw. Pozostałe osoby nie głosowałyby wcale (11%) albo jeszcze nie wiedzą jak by zagłosowały (20,6%) - wynika z badania Polska wieś i rolnictwo 2023.

Rolnicy są grupą nieznacznie bardziej spolaryzowaną niż mieszkańcy wsi niezwiązani z rolnictwem – częściej deklarują poparcie akcesji (60,2%) i jednocześnie częściej są jej przeciwni (14%).

Źródło: Polska wieś i rolnictwo 2023

W porównaniu z latami 2021-2022 wskaźnik mieszkańców wsi popierających przynależność Polski do Unii Europejskiej jest stabilny, natomiast wskaźnik osób przeciwnych – uległ obniżeniu.

A co z akcesją Ukrainy?

Raport Polska wieś i rolnictwo 2023 wskazuje, że co trzeci respondent nie ma zdania na temat tego, czy w związku z trwającą wojną, Ukraina powinna mieć szybszą możliwość wejścia do Unii Europejskiej. Za takim rozwiązaniem opowiedziało się 37,2% mieszkańców obszarów wiejskich, a przeciw – 30,1% z nich.

Rolnicy są w tej kwestii bardziej sceptyczni niż osoby niezwiązane z rolnictwem – 31,9% jest „za”, a 38,4% „przeciw” przyśpieszeniu drogi Ukrainy do członkostwa w Unii Europejskiej.

Źródło: Polska wieś i rolnictwo 2023

Co z dopłatami dla polskich rolników po przystąpieniu Ukrainy do UE?

Nic dziwnego, że rolnicy są generalnie przeciwni szybszej ścieżce akcesji Ukrainy w struktury UE skoro słyszą, że Ukraina byłaby uprawniona do 96,5 mld euro z funduszy WPR, co doprowadziłoby do zmniejszenia o ok. 20 proc. dopłat dla obecnych państw członkowskich.

Dane te podał „Financial Times” w oparciu o dokument sporządzony przez sekretariat Rady Europejskiej, w którym zawarto ocenę wpływu potencjalnej akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej na unijny budżet.

A to nie koniec ewentualnych zmian,

- Ocena wpływu akcesji Ukrainy na unijne dopłaty rolne w ramach obecnych kryteriów oparta jest na błędnych podstawach, bowiem członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej najprawdopodobniej wymusi ponowną, gruntowną reformę Wspólnej Polityki Rolnej - twierdzi wiceminister gospodarki Ukrainy Taras Kaczka, który odpowiada za negocjacje z Brukselą w kwestiach gospodarki i handlu.

Póki co, Unia Europejska i Ukraina nie są jeszcze jednak na etapie takich dyskusji, ponieważ nadal nie zapadła decyzja polityczna o rozpoczęciu rozmów akcesyjnych z Ukrainą. Może ona zostać podjęta na unijnym szczycie już w grudniu - uważa portal euractiv.pl.

Karta przetargowa Ukrainy

Budżet WPR w ramach obecnego siedmioletniego planu WPR (2021-2027) opiewa na 378,5 mld euro, co równa się 31 proc. całkowitego budżetu UE.

Głównym problemem związanym z akcesją Ukrainy jest to, że ok. 75 proc. obecnych dopłat rolnych jest przewidzianych jako dopłaty bezpośrednie, wypłacane w przeliczeniu na hektar.

Według danych Eurostatu średni areał uprawny ukraińskich gospodarstw wynosi ok. 485 hektarów. To ok. 16 razy więcej niż we Francji (30 hektarów) i 60 razy więcej niż w Polsce (8 hektarów).

Według analizy euractiv.pl, obecna WPR zawiera już redystrybucyjny system płatności, który ogranicza wypłaty bezpośrednie dla wielkich gospodarstw, by skorzystać mogły te mniejsze, ale to raczej nie wystarczy by złagodzić wpływ, jaki miałoby dołączenie do UE, a co za tym, idzie, uzyskania dostępu do dopłat takiego giganta rolniczego jakim jest Ukraina.

Kolejne narzędzie to tzw. konwergencja zewnętrzna, która de facto tworzy sztuczne nierówności pośród beneficjentów WPR, związane z tym, w jakim kraju mieszkają i prowadzą działalność. Na przykład wsparcie, które otrzymują rolnicy w Europie Wschodniej, jest niższe niż średnia unijna.

– Zakładam, że potrzebna będzie dyskusja o nowym systemie Wspólnej Polityki Rolnej, w którym kwestia zniżek pewnego rodzaju nie będzie już tak istotna – stwierdził Kaczka, minimalizując tym samym ryzyko, że Kijów otrzyma mniej funduszy.

Według Kaczki przed określeniem konkretnych kwot należy zastanowić się nad celami WPR. Kartą przetargową Ukrainy jest to, że jest ona jednym z głównym eksporterów zboża na świecie i w znaczącym stopniu przyczynia się do globalnego bezpieczeństwa żywnościowego.

A ta kwestia zajmuje ważne miejsce w unijnych traktatach, tak samo jak wsparcie rolników w ramach WPR. Dlatego - jak zauważa euractiv.pl - Ukraina stara się teraz zmienić narrację wokół przyszłego członkostwa Ukrainy w UE, aby postrzegano je nie jako zagrożenie dla unijnej kasy, a jako korzystne z punktu widzenia osiągnięcia unijnych celów.

– Ukraiński system żywnościowy i ukraińskie dostawy żywności mogą ułatwić osiąganie przez Unię Europejską celów klimatycznych, ale także przyczynić się do bezpieczeństwa żywnościowego i zwiększenia rentowności unijnego rolnictwa – uważa Kaczka.

Według niego „różnice między polityką rolną UE i Ukrainy nie są wcale tak duże, jak się to przedstawia”. Kaczka odniósł się w ten sposób do centralnej roli Ukrainy w dostarczaniu Europie paszy dla zwierząt, materiałów siewnych czy przetwarzaniu środków ochrony roślin.

– Niektórzy próbowali umniejszyć rolę ukraińskiego rolnictwa twierdząc, że nie spełnia ono unijnych standardów. Jest wręcz przeciwnie – ocenił Kaczka.

Stwierdził, że ukraińskie rolnictwo rozwija się na tych samych zasadach co unijne.