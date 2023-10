Profil zaufany wygasa? Jeżeli tak, to musicie samodzielnie go przedłużyć. Ważność profilu zaufanego nie może być dłuższa niż 3 lata. Wyjątkowo podczas pandemii była ona automatycznie przedłużona. Jednak odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego, ważność profili trzeba przedłużać już samodzielnie.

Wiele osób otrzymuje informacje o konieczności przedłużenia profilu zaufanego. Cześć z nich podejrzewa że może to być wyłudzenie danych. Co na to Ministerstwo Cyfryzacji?

Dlaczego otrzymałeś SMS o przedłużeniu profilu zaufanego?

Minister Cyfryzacji zaplanował kampanię informacyjną skierowaną do osób, których profil zaufany zostanie unieważniony 31 października. Otrzymają one SMS z informacją, gdzie znajdą instrukcję przedłużania profilu zaufanego online.

Profil zaufany wygasa - jak go przedłużyć?

Jeśli po zalogowaniu się na swój profil zaufany w polu Sposób utworzenia/przedłużenia widzisz informację:

Profil zaufany przedłużony automatycznie na czas pandemii.

To oznacza, że twój profil zaufania zostanie automatycznie unieważniony w dniu 31 października 2023 r. nawet jeśli widzisz inną datę wygaśnięcia profilu.

Ważność profilu możesz przedłużyć samodzielnie online na stronie pz.gov.pl