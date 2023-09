Opóźnienie wyborów parlamentarnych wydaje się niemożliwe, a jednak w rękach rządu znajdują się narzędzia, które dają takie możliwości. Czy wydarzenia za naszą wschodnią granica doprowadzą do takiej sytuacji? Jest takie ryzyko.

Sytuacją, w której dochodzi do przesunięcia daty wyborów jest wprowadzenie stanu wyjątkowego na terenie kraju. Czy istnieje zagrożenie, że na wybory poczekamy znacznie dłużej niż do 15 października? Taką ewentualność rozważali dziennikarze Rzeczpospolitej.

Przepisy dotyczące wprowadzania stanów nadzwyczajnych są sformułowane tak ogólnie, że mogą być swobodnie nadużywane przez władze - napisała Rzeczpospolita. - Konstytucja, jak też ustawa o stanach nadzwyczajnych, dość ogólnie definiują pojęcie zagrożenia bezpieczeństwa państwa i obywateli. Pozwalają tym samym Radzie Ministrów na swobodę interpretacyjną i decyzyjną co do wprowadzania takich stanów.

Wydarzenia ostatnich dni mogą sprzyjać takim decyzjom. Tylko w tym tygodniu doszło do ataku rosyjskich hakerów na warszawską giełdę, Pocztę Polską i kilka banków. Zaledwie kilka dni temu polska kolej zmagała się a z zatrzymywaniem pociągów specjalnym sygnałem radiowym wysłanym przez nieuprawnione osoby.

Już same te wydarzenia wyczerpują znamiona działań w cybeprzestrzeni, które mogą zagrażać bezpiecznemu funkcjonowaniu państwa.

Stan wyjątkowo może wydłużyć kadencję nawet o 8 miesięcy

Opozycja wielokrotnie sugerowała, że niekorzystne prognozy wyborcze dla obozu rządzącego mogą spowodować manipulacje przy dacie wyborów. A stan wyjątkowy byłby doskonałą wymówką, bowiem w czasie jego trwania, a także 90 dni po jego zakończeniu nie można urządzać wyborów.

Biorąc pod uwagę, że stan wyjątkowy może zostać wprowadzony na 150 dni, w razie jego wprowadzenia wybory mogą przesunąć się aż o osiem miesięcy. Gorzej gdyby rządzący zdecydowali się na wprowadzenie stanu wojennego – ten bowiem można wprowadzić bez żadnego ograniczenia czasowego.

Niestety, ostatnie lata wielokrotnie pokazały, jak instrumentalnie może być traktowane prawo przez rządzących. Nie da się zatem wykluczyć, że pojawi się pokusa wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, by odłożyć w czasie wybory - ocenia w rozmowie z "Rzeczpospolitą" dr Maciej Berek, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Warszawskiego.

Ryzyko jest duże

Sytuacją powodująca dodatkowe napięcie, a tym samym podnosząca ryzyko wprowadzenia stanu wyjątkowego, są odbywające się na Białorusi ćwiczenia wojskowe poradzieckiej Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym.

Rozpoczęte w piątek manewry mają przebiegać do 6 września na sześciu białoruskich poligonach w obwodach brzeskim i grodzieńskim, które graniczą z Polską oraz w obwodzie mińskim. Jak podaje agencja Ukrinform, media białoruskie wymieniały liczbę 2,5 tys. wojskowych biorących udział w ćwiczeniach. Biorąc pod uwagę obecność w Białorusi Wagnerowców można spodziewać się po naszym rządzie właściwie każdej reakcji.

Dodatkowo Białoruski Państwowy Komitet Graniczny poinformował, że 1 września po południu odnotowano naruszenie przez polski śmigłowiec przestrzeni powietrznej Białorusi w regionie brzostowickim obwodu grodzieńskiego.

Polski śmigłowiec wojskowy Mi-24 przekroczył granicę państwową na bardzo niskiej wysokości, wleciał na głębokość 1200 metrów na terytorium Białorusi, a następnie zawrócił - napisano w komunikacie. - Zwraca się uwagę na niedopuszczalność naruszania granicy państwowej Republiki Białorusi. Zwrócono się do Warszawy z pilnym wezwaniem do podjęcia działań zapobiegających takim zdarzeniom w przyszłości.

Polska strona zaprzecza, że doszło do jakichkolwiek nadużyć.

Mogę definitywnie zaprzeczyć. Informacje, które strona białoruska zamieszcza to są prowokacje i kłamliwe oskarżenia. Ze wszystkich meldunków i zapisów systemów radiolokacyjnych można stwierdzić, że nie doszło do przekroczenia granicy z naszej strony - powiedział Wirtualnej Polsce ppłk Jacek Goryszewski, rzecznik prasowy Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Oficjalne wiadomości to jedno. Działania w tle to zupełnie inna bajka. Jak wiadomo kilka dni temu białoruskie śmigłowce naruszyły naszą przestrzeń powietrzną. Sytuacja nie pozostała bez echa.

Premier przedłuża obowiązywanie stopni alarmowych

Premier Mateusz Morawiecki przedłużył do 30 listopada 2023 r. obowiązywanie drugiego stopnia alarmowego BRAVO na obszarze Polski i wobec polskiej infrastruktury energetycznej poza granicami. Nadal będzie obowiązywał w kraju trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP).

Drugi stopień alarmowy (BRAVO) ma charakter prewencyjny i jest związany z aktualną sytuacją geopolityczną w regionie związaną z różnego rodzaju działaniami o charakterze ataku hybrydowego prowadzonego przez Federację Rosyjską i Białoruś względem Polski i innych krajów Unii Europejskiej oraz konsekwencjami zbrojnego ataku Rosji na Ukrainę.



Stopień BRAVO jest drugim w czterostopniowej skali stopni alarmowych i można go wprowadzić w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kiedy jednak konkretny cel ataku nie został zidentyfikowany.

Natomiast stopień alarmowy CRP został wprowadzony w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni.



Stopień CHARLIE–CRP dotyczy bezpieczeństwa cyberprzestrzeni jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu. Ten stopień alarmowy również obejmuje cały kraj.



Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności.



Czy ruch premiera jest zapowiedzią nadchodzących wydarzeń? Na ten moment trudno to oceniać. W natłoku prowokacji ze strony białoruskiej istnieje jednak realne ryzyko, że rząd znajdzie wygodna dla siebie furtkę i przedłuży kampanię.

Stan wyjątkowy - w jakiej sytuacji?

W jakich sytuacjach możliwe jest wprowadzenie stanu wyjątkowego? Według art. 228 konstytucji w wyjątkowych sytuacjach można wprowadzać wyjątkowe reżimy: