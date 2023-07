W ARiMR trwają przygotowania do referendum strajkowego. To od jego wyniku zależy rozpoczęcie strajku, a tym samym ewentualne zakłócenia w wypłatach dopłat dla rolników.

Przypomnijmy: spór pomiędzy związkowcami, a ARiMR trwa od dwóch lat. Pracownicy upominają się o wyższe wynagrodzenia, adekwatne do ciągle rosnących obowiązków. 16 czerwca dwa działające w ARiMR związki podjęły uchwałę w sprawie przeprowadzenia strajku. Zgodnie z obowiązującym prawem strajk musi być poprzedzony referendum strajkowym. Referendum ma zostać przeprowadzone online, za pomocą systemu do głosowań stosowanego w NSZZ Solidarność, między innymi do przeprowadzania wyborów.

Tylko realizacja całości żądań dotyczącej wynagrodzeń może uchronić przed akcją protestacyjną w Agencji i paraliżem wypłat dopłat dla rolników – napisali związkowcy w liście do premiera Mateusza Morawieckiego, ministra finansów oraz ministra rolnictwa i prezes ARiMR.

Poprzedni list wysłali do ministra rolnictwa, Roberta Telusa, jednak nie przyniósł on oczekiwanego przez związkowców efektu.

List do Mateusza Morwieckiego został wysłany 18 lipca. Związkowcy przypominają w nim przedstawiane już wcześniej postulaty, o których realizację zabiegają.

Na co liczą pracownicy ARiMR?

Przede wszystkim na podwyżki. Postulatów jest jednak więcej.

Postulat 1. Podwyżki w wysokości 800 zł brutto wynagrodzenia zasadniczego dla wszystkich pracowników ARiMR.

Postulat 2. Wprowadzenie premii regulaminowej w wysokości 1500 zł brutto na kwartał, uzależnionej proporcjonalnie od frekwencji.

Postulat 3. Wprowadzenie dodatku funkcyjnego dla pracowników, którzy w zakresie czynności mają dodatkowe zadania związane z: obsługą informatyczną, kancelarią, archiwum oraz opieką nad nowymi pracownikami lub przypisane zadania innego wydziału. Wysokość dodatku uzależniona byłaby od wielkości biura, w przedziale od 500 - 1000 zł brutto.

Postulat 4. Zminimalizowanie różnic w wynagrodzeniach na tych samych stanowiskach pracy.

Postulat 5. Wprowadzenie do regulaminu wynagradzania zapisu o obowiązku informowania przez dyrektorów departamentów centrali i dyrektorów oddziałów regionalnych o średniej stawce na pracownika.

Postulat 6. Wprowadzenie do regulaminu wynagradzania ścieżki awansu zawodowego.

Postulat 7. Wprowadzenie katalogu działalności, na wykonywanie której jest wymagana zgoda na dodatkowe zatrudnienie.

Postulat 8. Wprowadzenie zmian w Zarządzeniu w sprawie polityki antymobbingowej polegających na rozszerzeniu składu komisji mobbingowych o reprezentantów związków zawodowych, osobę wskazaną przez poszkodowanego oraz psychologa. Zgodnie z propozycją naszego związku z 28.05.2020 r.

Postulat 9. Wprowadzenie ruchomego czasu pracy.

Ile to będzie kosztowało?

Pracowników ARiMR jest wielu, więc i kwoty, które miałoby być przeznaczone na podwyżki robią wrażenie.

Jak do tej pory z Funduszu Gwarancyjnego Rolnictwa zostało do Agencji przekazane 40 mln zł, jako dotacja podmiotowa z przeznaczeniem na dodatki specjalne. Jednak jasne jest, że nie będą to środki wystarczające.

Wnioskujemy również o zwiększenie budżetu na wynagrodzenia w roku 2023 o dodatkową kwotę 130 mln zł na podwyżki wynagrodzeń pracowników ARiMR z wyrównaniem od 1 lipca 2023 r – napisali w liście do premiera.

Na początku lipca na skrzynki mailowe wszystkich pracowników przyszedł mail od prezes ARiMR Szymańskiej, w którym przyznała, że rozumie postawę pracowników agencji, którzy są obłożeni wieloma dodatkowymi obowiązkami.

Zdaję sobie sprawę, że tak liczne obowiązki wymagają od Państwa zdecydowanie większego zaangażowania. Dlatego podjęłam działania, aby pozyskać dodatkowe środki zwiększające fundusz wynagrodzeń. Moje zabiegi spotkały się z przychylnością ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Agencja otrzymała dodatkowe 100 mln, w tym 60 mln (łącznie z kosztami pracodawcy) na podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego; 40 mln (łącznie kosztami pracodawcy) na wypłatę dodatku specjalnego w roku 2023 (oprócz nagród kwartalnych). Ponadto, oprócz ww. środków finansowych zostały pozyskane również dodatkowe środki n wynagrodzenia, dzięki którym z dniem 1 czerwca 2023 r. została poniesiona minimalną płaca w Agencji do 4 tys. zł brutto – przekazała w mailu Szymańska.

Czy brak podwyżek sparaliżuje wypłatę dopłat?

Strajk w oczywisty sposób może sparaliżować wypłaty dopłat dla rolników. To zresztą w swoim piśmie podkreślają także związkowcy.

– W związku z trudną sytuacją finansową pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pogarszającą się z każdym miesiącem w związku z rosnącą w ostatnich latach inflacją, tylko realizacja całości żądań strony społecznej dotyczącej kwestii wynagrodzeń może uchronić przed akcją protestacyjną w Agencji i paraliżem wypłat dopłat dla rolników – przekonują związkowcy z ARiMR.

Z pracownikami ARiMR solidaryzują się także rolnicy zgromadzeni przy zachodniopomorskim oddziale NSZZ Rolników Indywidualnych Solidarność.

Wydaje się także, że łagodniejszy ton niż dotychczas przyjęło szefostwo Agencji.

Dziękuję Państwu za wykonywaną, często pod presją czasu, niełatwą pracę. Bez Państwa realizacja zadań nakładanych na ARiMR nie byłaby możliwa. Nadal będę czynić starania, by pozyskać dodatkowe środki z przeznaczeniem na wzrost Państwa wynagrodzeń - napisała w mailu do pracowników Halina Szymańska.

Od tego, czy pracownicy Agencji dogadają się w kwestiach finansowych zależą dalsze kroki związku. Zainteresowanie akcją protestacyjną jest duże. Ponad 6000 pracowników zadeklarowało chęć udziału w referendum. Ryzyko strajku jest więc bardzo duże, a jego konsekwencje mogą okazać się bardzo poważne. W tej chwili pracownicy ARiMR mają natłok pracy. Prowadzonych jest bowiem równolegle kilka naborów wniosków, m.in. o dopłaty bezpośrednie, dopłaty do zbóż, nawozów i silosów czy na modernizację gospodarstw. Odejście choćby części pracowników od biurek może oznaczać paraliż pracy całej Agencji, a co za tym idzie opóźnienia w wydawaniu decyzji czy wypłacie pieniędzy rolnikom.